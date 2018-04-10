Ольга Бузова неоднократно заявляла в интервью, что готова к новым отношениям. Однако достойные ухажеры, по словам певицы, ей попросту не попадаются. «Мне придется признаться, что нет мужчины рядом, и их не было с момента моей личной драмы. Это так. По-моему, это уже какая-то проблема. И поскольку у меня нет времени на личную жизнь, я решила дать свое согласие на участие в новом шоу на канале ТНТ, где я буду искать свою любовь», — заявила ведущая «Дома-2» во время недавней конференции, подтвердив информацию о том, что популярный телеканал открыл кастинг на шоу «Замуж за Бузову». Многие поклонники Ольги уже решили попробовать свои силы. В их числе оказался и давний знакомый певицы Степан Меньщиков.
«Я мало совершал в жизни того о чем потом жалел. Сейчас я хочу вам признаться в том что когда то, 14 лет назад, я снял трусики Ольги Бузовой, которые висели над моей кроватью, о чем я сейчас сожалею. И сейчас я мечтаю исправить ту роковую ошибку и принять участие в проекте на канале ТНТ и откровенно признаться прекрасной Ольге Бузовой в любви и сделать нашу королеву по настоящему счастливой!» — написал Меньщиков (орфография и пунктуация автора сохранены).
Ольга пока не прокомментировала желание Степана побороться за ее сердце. Однако большинство интернет-пользователей считает, что он не подходит Бузовой. К тому же экс-участник «Дома-2» регулярно публикует фото с Евгенией Меньщиковой и детьми. Судя по всему, он так и не развелся с супругой.
а где был пока бузова не стала номер 1 в россии и не оказалась в журнале форбс
Ну у них много общего. Оба - клоуны, оба - не первой свежести. Только непонятно зачем это нужно Степану. Боюсь, что стебется он над бедной Бузовой.
Так серьезно шоу называется -Замуж за Бузову?? Замуж за мужчин выходят вообще то..почему не назвали например-Женюсь на Бузовой..какое-то унизительное для Ольги название. .Она так и будет роль мужа в паре играть,главного добытчика и каменную стену..а что Степан..Он давно уже сбитый летчик..а сколько понтов было когда то..Брал бы с Бузовой пример..
Нужен он ей сто лет, старый
Тарасова пригласите,он уже скоро станет безработным, а табор нищих родственников надо содержать!
Тарасова пригласите,он уже скоро станет безработным, а табор нищих родственников надо содержать!
Ничего не поняла. Почему ее трусики висели над его кроватью? И откуда он из снял?))))
про трусы тоже ничего не поняла. Смешно читать рассуждения, кто нужен Бузовой, а кто нет. Понятное дело, что это шоу! Где будет все по сценарию, где участники приходят туда ради пиара и Бузова никому там нафиг не сдалась. Хотя... может покровители Бузовой и заставят с кем то закрутить роман. Бузова уже давно сама себе не принадлежит.
Я кажется поняла в чем секрет феноменально успеха Бузовой. Она реально наша Кардашьян,только круче..ибо Кардашьян ничего кроме как делать селфи не умеет и поэтому давно всему миру прискучила..а Бузова поет и в номинации Муз тв первой заявлена.А Седоковой например вообще нет.Ибо все клипы мюи эфиры проплачивать надо. А Седокова одинокая и многодетная,откуда деньги. А Бузова свободная,богатая и востребованная профессионально.так вот -в чем секрет ее-через развод многие девушки и женщины проходят..Кто-то ломается и впадает в депрессии, переживает финансово сложные времена..Как Седокова.А кто-то, немногие,наоборот восстают из пепла брака как птица Феникс и взмывают к вершинам успеха-как Бузова..Так вот все хотят выйти из развода как Бузова, а не как Седокова, например.Лет 15 назад подобный успех был у Валерии..которвя после развода не только не пропала,но и на новый мощный уровень вышла и личный и профессиональный.
Ольге надо принца. Хорошенькая, талантливая. А пока Степан пусть попиарится...