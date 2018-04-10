Не так давно стало известно, что 32-летняя Ольга Бузова намерена искать мужчину своей мечты в новом телешоу. На днях 40-летний Степан Меньщиков рассказал своим подписчикам, что планирует принять участие в этом проекте.

1 2 3 ... 13 Степан Меньщиков намерен принять участие в новом реалити-шоу Ольги Бузовой

Ольга Бузова неоднократно заявляла в интервью, что готова к новым отношениям. Однако достойные ухажеры, по словам певицы, ей попросту не попадаются. «Мне придется признаться, что нет мужчины рядом, и их не было с момента моей личной драмы. Это так. По-моему, это уже какая-то проблема. И поскольку у меня нет времени на личную жизнь, я решила дать свое согласие на участие в новом шоу на канале ТНТ, где я буду искать свою любовь», — заявила ведущая «Дома-2» во время недавней конференции, подтвердив информацию о том, что популярный телеканал открыл кастинг на шоу «Замуж за Бузову». Многие поклонники Ольги уже решили попробовать свои силы. В их числе оказался и давний знакомый певицы Степан Меньщиков.

В своем Инстаграме экс-участник «Дома-2» попросил совет у фолловеров, опубликовав архивный снимок с Бузовой.

«Я мало совершал в жизни того о чем потом жалел. Сейчас я хочу вам признаться в том что когда то, 14 лет назад, я снял трусики Ольги Бузовой, которые висели над моей кроватью, о чем я сейчас сожалею. И сейчас я мечтаю исправить ту роковую ошибку и принять участие в проекте на канале ТНТ и откровенно признаться прекрасной Ольге Бузовой в любви и сделать нашу королеву по настоящему счастливой!» — написал Меньщиков (орфография и пунктуация автора сохранены).



Ольга пока не прокомментировала желание Степана побороться за ее сердце. Однако большинство интернет-пользователей считает, что он не подходит Бузовой. К тому же экс-участник «Дома-2» регулярно публикует фото с Евгенией Меньщиковой и детьми. Судя по всему, он так и не развелся с супругой.

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