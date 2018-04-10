Слухи о том, что 30-летний футболист Дмитрий Тарасов перестал заботиться о своей дочери от первого брака, обрастают новыми подробностями. Первая жена футболиста Оксана рассказала, что занялась продажей сладостей, чтобы обеспечить 8-летнюю Ангелину.

1 2 3 ... 11 В Сети считают, что Дмитрий Тарасов перестал заботиться о дочери от первого брака

Недавно Дмитрий Тарасов и его третья жена Анастасия сообщили, что скоро станут родителями. Пользователи Сети считают, что футболист, в связи со скорым прибавлением в семье, перестал помогать дочери от первого брака.



Раньше Дмитрий регулярно публиковал на своей странице в Инстаграме фото с 8-летней Ангелиной. Однако в последнее время снимки девочки появляются только в микроблоге ее матери Оксаны. Первая жена футболиста рассказала на своей странице в соцсетях, что занялась продажей уникальных наборов сладостей.

«Работа должна позволять мне достойно воспитывать дочь, окружать ее необходимой заботой и вниманием», — поделилась Оксана (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Тарасова также добавила, что экс-супруг помогает дочери деньгами: «Предугадывая часто задаваемый вопрос, отвечу: да, Дмитрий Алексеевич оказывает финансовую поддержку своей дочери».



Пользователи Сети считают, что алиментов футболиста на содержание дочери не хватает, так как Оксана Тарасова старается заработать деньги любыми способами и даже распродает свою одежду в интернете.

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