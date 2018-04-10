Недавно Дмитрий Тарасов и его третья жена Анастасия сообщили, что скоро станут родителями. Пользователи Сети считают, что футболист, в связи со скорым прибавлением в семье, перестал помогать дочери от первого брака.
Раньше Дмитрий регулярно публиковал на своей странице в Инстаграме фото с 8-летней Ангелиной. Однако в последнее время снимки девочки появляются только в микроблоге ее матери Оксаны. Первая жена футболиста рассказала на своей странице в соцсетях, что занялась продажей уникальных наборов сладостей.
Тарасова также добавила, что экс-супруг помогает дочери деньгами: «Предугадывая часто задаваемый вопрос, отвечу: да, Дмитрий Алексеевич оказывает финансовую поддержку своей дочери».
Пользователи Сети считают, что алиментов футболиста на содержание дочери не хватает, так как Оксана Тарасова старается заработать деньги любыми способами и даже распродает свою одежду в интернете.
По второму кругу? Уже была такая статья
Скоро и алиментов не будет, говорят, Тарасова убрали из команды, плохой футболист.