Недавно в эфире передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Александр Шепс вызвал дух Илоны Новоселовой. Погибшая ведьма помогла медиуму раскрыть таинственное самоубийство.

1 2 3 ... 12 Недавно дух Илоны Новоселовой помог Александру Шепсу в расследовании

В новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» к Александру Шепсу обратились родители 22-летней Лизы Журавель, которая покончила с собой. Семья погибшей надеялась, что медиум объяснит, почему девушка решила свести счеты с жизнью.



Экстрасенс не смог своими силами назвать причины самоубийства Лизы Журавель и решил обратиться за помощью к духу ясновидящей Илоны Новоселовой, которая по трагической случайности выпала из окна в прошлом году.

«Она вылетела через окно, но она не суицидник. Она была одной из сильнейших», — заявил Шепс.

По словам Александра, Илона вышла с ним на связь и помогла ответить на вопрос скорбящих родственников. Дух ведьмы рассказал медиуму, что в самоубийстве Лизы Журавель виновен погибший отец ее супруга. На похоронах свекра Лиза поссорилась с мужем, в этот момент к ней и «прицепился» дух покойника. Именно он довел ее до суицида. Родные девушки согласились с версией Шепса, так как еще при жизни Журавель делилась, что свекр регулярно приходит к ней во сне.



Напомним, что погибшую в 2017 году Илону Новоселову и Александа Шепса связывали теплые отношения. Медиум несколько месяцев встречался с ведьмой, и именно с ее помощью попал в «Битву». После расставания экстрасенсы остались друзьями. Шепс тяжело переживал утрату подруги.

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