12 марта Олег Табаков скончался в больнице от сердечного приступа. Его сын Павел, появившийся на свет в браке мэтра с Мариной Зудиной, опубликовал в своем Инстаграме один из последних кадров с отцом, попросив не беспокоить их семью в это непростое время. Поклонники Табакова-младшего были уверены, что он тяжело переживает смерть папы, но недавно у них появились сомнения в том, что он соблюдает траур.
В картине, которая выйдет на экраны в конце 2018 года, Табаков-младший играет одну из главных ролей.
«После смерти отца можно вести себя по другому», «Какой цинизм, весь в мать», «Паш, ты нормальный?», «Ну надо же, у такого отца такой сын», — возмутились интернет-пользователи в комментариях к фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Впрочем, многие поклонники заступились за Павла: « Его юмор и кураж — это подсознательная реакция, немного отвлечься, притупить боль...», «Откуда вы знаете,что он чувствует и чем живет сейчас? Он в семье сейчас опора для мамы и сестры. Никто не знает,что у него на сердце и в душе!», «Он молодец, что не унывает. Работает. Откуда вам знать, что у него внутри». Подписчики Табакова-младшего пожелали ему удачи на съемочной площадке и хороших новых ролей.
Король умер. Да здравствует король!Жизнь продолжается! Парень красивый, молодой. Ему нужно работать. А скорбить на публику и не нужно, всю скорбь разделит дома с близкими и родными.
А что Павлу надо сделать? В монастырь уйти на год? Опубликовал фотку со съемок, ну надо же! Он же не с танцпола снимок запостил.
Его дело! тоже мне, борцы за траур...
Те кто увидели цинизм в фото, хоть раз переживали потерю близких? Ничего там такого нет в этом снимке. Нападать на человека с обвинениями из-за этого можно только от недалекого ума.
А что Павлу надо сделать? В монастырь уйти на год? Опубликовал фотку со съемок, ну надо же! Он же не с танцпола снимок запостил.
да они уже давно были готовы к его уходу, поэтому восприняли его смерть с облегчением, он же долго болел и лежал без сознания.
смерть тяжело больных и пожилых воспринимаешь спокойнее.
Бред, что ему, теперь, не работать, из дому не выходить, не есть, не пить? Тем более, когда человек в таком возрасте как Табаков болеет несколько месяцев, родственники знают, чем все это закончится, они свое уже отпереживали за время болезни и горе не такое острое, как если умирают внезапно и в молодом возрасте...
На самом деле, после смерти близкого человека такие ужасные эмоции накрывают, что через какое-то время это становится невыносимым и человек бессознательно пытается избавиться от этого состояния, как-то отвлечься. Это срабатывает какой-то механизм самосохранения. Мозг ищет какие-то раздражители, яркие эмоции, что-то новое, лишь бы отвлечься. Пока сама не испытала, не поняла. Путешествие в другую страну, например, помогает отвлечься и немного уменьшить боль.