На днях 22-летний Павел Табаков опубликовал в своем Инстаграме кадр со съемочной площадки. Интернет-пользователи обрушились на актера с критикой. По их мнению, этим снимком он показал, что не соблюдает траур по своему отцу Олегу Павловичу.

1 2 3 ... 12 Интернет-пользователи обвинили Павла Табакова в том, что он не соблюдает траур по своему отцу

12 марта Олег Табаков скончался в больнице от сердечного приступа. Его сын Павел, появившийся на свет в браке мэтра с Мариной Зудиной, опубликовал в своем Инстаграме один из последних кадров с отцом, попросив не беспокоить их семью в это непростое время. Поклонники Табакова-младшего были уверены, что он тяжело переживает смерть папы, но недавно у них появились сомнения в том, что он соблюдает траур.

В микроблоге Павла появился жуткий снимок: на нем актер загримирован для съемок в фильме Ампир V по роману Виктора Пелевина. Его лицо забрызгано кровью.

В картине, которая выйдет на экраны в конце 2018 года, Табаков-младший играет одну из главных ролей.



«После смерти отца можно вести себя по другому», «Какой цинизм, весь в мать», «Паш, ты нормальный?», «Ну надо же, у такого отца такой сын», — возмутились интернет-пользователи в комментариях к фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Впрочем, многие поклонники заступились за Павла: « Его юмор и кураж — это подсознательная реакция, немного отвлечься, притупить боль...», «Откуда вы знаете,что он чувствует и чем живет сейчас? Он в семье сейчас опора для мамы и сестры. Никто не знает,что у него на сердце и в душе!», «Он молодец, что не унывает. Работает. Откуда вам знать, что у него внутри». Подписчики Табакова-младшего пожелали ему удачи на съемочной площадке и хороших новых ролей.

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