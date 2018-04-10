10 апреля стало известно о том, что к группе «ВИА Гра» присоединяется новая солистка. Ею стала 26-летняя Ольга Меганская.

В конце марта в Сети появилась информация о том, что группу «ВИА Гра» покидает одна из солисток. Вскоре слухи подтвердились — из коллектива ушла 27-летняя Миша Романова, решившая сосредоточиться на личной жизни.



Но, как говорится, святое место пусто не бывает. 10 марта продюсерский центр Meladze Music распространил пресс-релиз, в котором представил новую солистку группы. Ею стала 26-летняя Ольга Меганская.



Известно, что Ольга родилась в Ярославле и в данный момент учится на 3-м курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств. Музыкой девушка занимается с раннего детства.



За жизнью Ольги Меганской в социальных сетях следят более 4500 фолловеров и, судя по всему, это число будет теперь расти с каждым днем. В Инстаграме девушка часто публикует смелые фотографии и откровенно рассказывает о том, что мечтает стать моделью Victoria’s Secret. Может, это желание и Ольги и не сбудется, зато место мечты многих девушек она уже заняла.



К тому же Меганская обладает очень эффектной и запоминающейся внешностью и вполне способно затмить других участниц коллектива. А вы согласны?

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