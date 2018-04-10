В конце марта в Сети появилась информация о том, что группу «ВИА Гра» покидает одна из солисток. Вскоре слухи подтвердились — из коллектива ушла 27-летняя Миша Романова, решившая сосредоточиться на личной жизни.
Но, как говорится, святое место пусто не бывает. 10 марта продюсерский центр Meladze Music распространил пресс-релиз, в котором представил новую солистку группы. Ею стала 26-летняя Ольга Меганская.
Известно, что Ольга родилась в Ярославле и в данный момент учится на 3-м курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств. Музыкой девушка занимается с раннего детства.
За жизнью Ольги Меганской в социальных сетях следят более 4500 фолловеров и, судя по всему, это число будет теперь расти с каждым днем. В Инстаграме девушка часто публикует смелые фотографии и откровенно рассказывает о том, что мечтает стать моделью Victoria’s Secret. Может, это желание и Ольги и не сбудется, зато место мечты многих девушек она уже заняла.
К тому же Меганская обладает очень эффектной и запоминающейся внешностью и вполне способно затмить других участниц коллектива. А вы согласны?
Как выглядит новая участница «ВИА Гры», способная затмить многих нынешних и прошлых солисток
В конце марта в Сети появилась информация о том, что группу «ВИА Гра» покидает одна из солисток. Вскоре слухи подтвердились — из коллектива ушла 27-летняя Миша Романова, решившая сосредоточиться на личной жизни.
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Господи этот фотошоп. ЧЕЛОВЕКА НЕ видно ж. это очень некрасиво. Люди ж не такие есть фактура кожи, складки и тд
Ни о чем, ни рожи, ни кожи
очень красивая
от виагры осталось только название
Новенькая огонь. Только теперь двух оставшихся солисток нужно тоже заменить на равных Ольге по красоте, написать качественную песню как в прошлые времена и снять красивый клип, и будет новый золотой состав. Константин, мы в вас верим! Замените двух остальных на красивых девушек.
Ни о чем, ни рожи, ни кожи