23 апреля 2016 года неподалеку от одного из садоводств Ломоносовского района Ленобласти было найдено изуродованное тело женщины. Как выяснили следователи, она была умерла после нескольких десятков ударов палкой, утыканной гвоздями. Правоохранительные органы заподозрили, что к жестокому убийству причастен супруг женщины — актер Константин Кордо-Сысоев. Мужчина отрицал свою вину на протяжении всего расследования, однако близкие погибшей Натальи были уверены, что именно супруг убил ее. По одной из версий, она хотела развестись с мужем, потому что охладела. Во время одной из ссор Константин, как предполагают следователи, поднял руку на жену и бил ее палкой с гвоздями до тех пор, пока она не умерла на месте.
Следующие 11 лет Константин проведет в колонии строгого режима. Как сообщают журналисты портала 78.ru, во время оглашения приговора Кордо-Сысоев улыбался. Родные убитой женщины, также присутствовавшие на заседании, не могли сдержать слез.
Константин играл эпизодические роли во многих отечественных сериалах. «Литейный», «Гастролеры» и «Высокие ставки» — наиболее известные ленты с его участием. Также Кордо-Сысоев снимался с Жераром Депардье в фильме «Распутин».
...убивал с особой жестокостью. При этом не хотел давать развод т.к. типа любил.....Много подобных примеров когда мужчины клянутся якобы в любви, при этом делая все для того чтобы подавить личность "любимой".
...убивал с особой жестокостью. При этом не хотел давать развод т.к. типа любил.....Много подобных примеров когда мужчины клянутся якобы в любви, при этом делая все для того чтобы подавить личность "любимой".
Девочки, расходитесь с бывшими очень аккуратно, осторожно, предельно вежливо, подводите к теме расхода издалека и постепенно, человек в приступе шока и гнева неадекватен.
Очень мало-11лет.25 лет-вот это срок
Очень мало-11лет.25 лет-вот это срок