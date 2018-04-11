10 апреля в Ломоносовском горсуде состоялось слушание по делу Константина Кордо-Сысоева. Актера признали виновным в расправе над своей супругой.

1 2 3 ... 10 Константина Кордо-Сысоева признали виновным в убийстве собственной жены Натальи

23 апреля 2016 года неподалеку от одного из садоводств Ломоносовского района Ленобласти было найдено изуродованное тело женщины. Как выяснили следователи, она была умерла после нескольких десятков ударов палкой, утыканной гвоздями. Правоохранительные органы заподозрили, что к жестокому убийству причастен супруг женщины — актер Константин Кордо-Сысоев. Мужчина отрицал свою вину на протяжении всего расследования, однако близкие погибшей Натальи были уверены, что именно супруг убил ее. По одной из версий, она хотела развестись с мужем, потому что охладела. Во время одной из ссор Константин, как предполагают следователи, поднял руку на жену и бил ее палкой с гвоздями до тех пор, пока она не умерла на месте.

На днях в Санкт-Петербурге был оглашен приговор по делу Кордо-Сысоева. Актера признали виновным в убийстве своей жены.

Следующие 11 лет Константин проведет в колонии строгого режима. Как сообщают журналисты портала 78.ru, во время оглашения приговора Кордо-Сысоев улыбался. Родные убитой женщины, также присутствовавшие на заседании, не могли сдержать слез.



Константин играл эпизодические роли во многих отечественных сериалах. «Литейный», «Гастролеры» и «Высокие ставки» — наиболее известные ленты с его участием. Также Кордо-Сысоев снимался с Жераром Депардье в фильме «Распутин».

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