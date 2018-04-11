Не так давно 46-летняя Лера Кудрявцева решила сменить образ и отстригла челку. Однако далеко не всем поклонникам телеведущей понравился новый имидж. На днях она ответила недоброжелателям.

1 2 3 ... 13 Лера Кудрявцева отреагировала на отзывы о своей прическе

Лера Кудрявцева довольно редко прибегает к бьюти-экспериментам. Обычно она ходит с распущенными прямыми волосами или убирает их в низкий пучок. В начале февраля этого года телеведущая попробовала сделать новую укладку и продемонстрировала результат своим фолловерам в Инстаграме. Однако интернет-пользователи заявили, что кудри старят Леру. Не так давно Кудрявцева решила отстричь челку. Она уже делала подобную прическу в прошлом году, и тогда подписчики были в восторге от преображения телеведущей. Однако в этот раз они обрушились на нее с критикой.

Лера решила ответить недоброжелателям в своем микроблоге.

«Я не люблю когда мне дают советы, когда я их не прошу ! Это я сейчас про стрижку, челку, одежду, да и вообще. Я взрослая девочка и сама решаю как, когда, с чем, с кем... комментировать разрешаю, советовать не стоит», — заявила телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Преданные подписчики поддержали Кудрявцеву и предложили ей не обращать внимания на недоброжелателей.

Сейчас читают