Лера Кудрявцева довольно редко прибегает к бьюти-экспериментам. Обычно она ходит с распущенными прямыми волосами или убирает их в низкий пучок. В начале февраля этого года телеведущая попробовала сделать новую укладку и продемонстрировала результат своим фолловерам в Инстаграме. Однако интернет-пользователи заявили, что кудри старят Леру. Не так давно Кудрявцева решила отстричь челку. Она уже делала подобную прическу в прошлом году, и тогда подписчики были в восторге от преображения телеведущей. Однако в этот раз они обрушились на нее с критикой.
«Я не люблю когда мне дают советы, когда я их не прошу ! Это я сейчас про стрижку, челку, одежду, да и вообще. Я взрослая девочка и сама решаю как, когда, с чем, с кем... комментировать разрешаю, советовать не стоит», — заявила телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Преданные подписчики поддержали Кудрявцеву и предложили ей не обращать внимания на недоброжелателей.
Раньше у редакции было клише "бесконечные ноги", теперь "поставила на место". Что первое, что второе взято с потолка.
у нее ужасный блонд, вульгарного желтого оттенка.
"Взрослая девочка"..вот именно, что дааавно не девочка и даже не девушка, а все думает, что да)) Лицо обколотое, которое от этого уже повело... да уж, девчушка.(
кто нибудь Леру без яркого мейка видел?как она выглядит?
Что-что, а хамить наши селебряти могут...
Все равно красивая.
у нее ужасный блонд, вульгарного желтого оттенка.
Раньше у редакции было клише "бесконечные ноги", теперь "поставила на место". Что первое, что второе взято с потолка.
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ???? Это если советуют как лучше по их мнение значит они желают зло ей, так что ли???этих фанатов их кумиры как только не шлют они все равно лезут к ним