

Тот факт, что Кейт Миддлтон вот-вот родит, никак не сказался на планах ее супруга принца Уильяма. Недавно будущий отец был замечен на футбольном матче «Астон Вилла» — «Кардифф» в Бирмингеме.



1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон со дня на день родит третьего ребенка

36-летняя Кейт Миддлтон готовится в третий раз стать матерью. Радостное событие должно произойти в апреле 2018 года. Герцогиня Кембриджская уже ушла в декретный отпуск и проводит время в лондонской резиденции, отказавшись от посещения мероприятий.



Зато ее супруг, 35-летний принц Уильям, как ни в чем не бывало продолжает появляться на публике — но уже в компании друзей, а не жены. На днях в Бирмингеме состоялся матч, в котором его любимая команда «Астон Вилла» играла против «Кардиффа». Герцог Кембриджский, надевший фанатский бордово-голубой шарф, болел за своих любимцев на трибуне. Компанию наследнику престола составил норвежский футболист Джон Карью.



Будущий отец не скрывал радости, когда «Астон Вилла» одержала победу над «Кардиффом» со счетом 1:0. А большинство болельщиков были счастливы, что внук королевы Елизаветы II пришел поддержать команду на важном матче. Однако нашлись и те, кто осудил Уильяма.

«Жена принца на сносях, а он оставил ее ради футбольного матча», — написал один из пользователей Твиттера.

Напомним, что до того, как на свет появится третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильма остаются считаные дни. Команда из 20 специалистов — два врача-гинеколога, три акушерки, три анестезиолога, четыре хирурга, две медсестры, четыре педиатра, один сотрудник лаборатории и один менеджер — уже вовсю готовится к тому, чтобы принимать роды у монаршей особы.

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