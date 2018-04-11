В апреле 2017-го в российских СМИ появилась новость о том, что Дмитрий Шепелев был замечен на свидании с неизвестной блондинкой. Ей оказалась бизнесвумен Екатерина Тулупова, с которой телеведущий общается уже довольно давно. В начале этого года в Сети было размещено видео, на котором запечатлен дружеский ужин: Дмитрий проводил время с Екатериной и своими друзьями — Екатериной Андреевой, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. По этим кадрам сложно понять, какие отношения связывают Тулупову и Шепелева, а сам он отказывается комментировать слухи о романе.
«Рядом с Дмитрием сейчас нет женщины его судьбы. Но это не значит, что он переживает чувство одиночества и сосредоточен только на творческих проектах и отцовских обязанностях. В его жизни доминирующую роль играют покровители, друзья и подруги. Именно они наполняют его личную биографию эмоциями и событиями», — объяснила Николь. Кузнецова уверена, что мимолетные романы с красавицами это не то, чего хочет сам Дмитрий.