В прессе уже почти год ходят слухи о том, что 35-летний Дмитрий Шепелев не одинок. Телеведущему приписывают отношения с бизнес-леди Екатериной Тулуповой. На днях экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, свободно ли сегодня сердце вдовца.

1 2 3 ... 14 Журналисты решили разузнать, что происходит в личной жизни Дмитрия Шепелева

В апреле 2017-го в российских СМИ появилась новость о том, что Дмитрий Шепелев был замечен на свидании с неизвестной блондинкой. Ей оказалась бизнесвумен Екатерина Тулупова, с которой телеведущий общается уже довольно давно. В начале этого года в Сети было размещено видео, на котором запечатлен дружеский ужин: Дмитрий проводил время с Екатериной и своими друзьями — Екатериной Андреевой, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. По этим кадрам сложно понять, какие отношения связывают Тулупову и Шепелева, а сам он отказывается комментировать слухи о романе.

На днях журналисты портала StarHit обратились к финалистке «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой, которая решила пролить свет на личную жизнь телеведущего.

«Рядом с Дмитрием сейчас нет женщины его судьбы. Но это не значит, что он переживает чувство одиночества и сосредоточен только на творческих проектах и отцовских обязанностях. В его жизни доминирующую роль играют покровители, друзья и подруги. Именно они наполняют его личную биографию эмоциями и событиями», — объяснила Николь. Кузнецова уверена, что мимолетные романы с красавицами это не то, чего хочет сам Дмитрий.

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