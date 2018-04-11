На днях в Рунете появилось видео, в котором Ольга Бузова и Филипп Киркоров исполняют страстный танец. Чувственные движения и объятия артистов натолкнули поклонников на мысль, о том, что у них роман.



1 2 3 ... 15 Ольга Бузова и Филипп Киркоров выложили в Сеть видео со страстным танцем

Вокальные победы Ольги Бузовой вот уже второй год не дают покоя не только ее недоброжелателям, но и другим артистам. Звезды разделились на два лагеря: одни восхищаются упорством и трудолюбием Ольги, другие пытаются всячески принизить ее достижения.



Филипп Киркоров — один из немногих, кто с самого начала поддерживал Бузову. В своих интервью Ольга не раз рассказывала, что поп-король часто с ней переписывается и дает полезные советы. Все помнят, как Киркоров пригласил бабушку Бузовой на свой концерт и станцевал с ней на сцене.



При встрече на светских мероприятиях артисты не упускают возможности сделать совместное селфи и выложить его в Инстаграм. Однако на днях на страницах обоих появилось видео, которое вряд ли можно назвать дружеским.

В ролике Киркоров и Бузова исполняют чувственный танец под песню «Цвет настроения синий». В конце видео Филипп нежно целует Ольгу в нос.

Все это натолкнуло пользователей Сети на мысли о том, что между Бузовой и Киркоровым зарождаются романтические отношения. «Оля, выходи замуж за Киркорова, скоро будешь как Пугачева примадонна!!», «Красивая пара была бы, оба популярны!!!», «Вот что делает популярность, всем нужна — всем интересна... Молодец Бузова» (орфография и пунктуация авторов сохранены), — рассуждают подписчики звезд. Сами артисты пока никак не прокомментировали догадки фолловеров, однако мы не теряем надежды на то, что кто-то из них нарушит молчание.





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