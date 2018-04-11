Вокальные победы Ольги Бузовой вот уже второй год не дают покоя не только ее недоброжелателям, но и другим артистам. Звезды разделились на два лагеря: одни восхищаются упорством и трудолюбием Ольги, другие пытаются всячески принизить ее достижения.
Филипп Киркоров — один из немногих, кто с самого начала поддерживал Бузову. В своих интервью Ольга не раз рассказывала, что поп-король часто с ней переписывается и дает полезные советы. Все помнят, как Киркоров пригласил бабушку Бузовой на свой концерт и станцевал с ней на сцене.
При встрече на светских мероприятиях артисты не упускают возможности сделать совместное селфи и выложить его в Инстаграм. Однако на днях на страницах обоих появилось видео, которое вряд ли можно назвать дружеским.
Все это натолкнуло пользователей Сети на мысли о том, что между Бузовой и Киркоровым зарождаются романтические отношения. «Оля, выходи замуж за Киркорова, скоро будешь как Пугачева примадонна!!», «Красивая пара была бы, оба популярны!!!», «Вот что делает популярность, всем нужна — всем интересна... Молодец Бузова» (орфография и пунктуация авторов сохранены), — рассуждают подписчики звезд. Сами артисты пока никак не прокомментировали догадки фолловеров, однако мы не теряем надежды на то, что кто-то из них нарушит молчание.
никакие, это же очевидно
Сейчас моилюди начнут атаковать инсту Фили с призывом жениться на их кумирше. Как в случае с Батрудиновым.
Сейчас моилюди начнут атаковать инсту Фили с призывом жениться на их кумирше. Как в случае с Батрудиновым.
Надо еще с басковым потереться. И с Лазаревым. И с биланом. А потом увести у Аллы Галкина и родить от него тройняшек.
Надо еще с басковым потереться. И с Лазаревым. И с биланом. А потом увести у Аллы Галкина и родить от него тройняшек.
Господи как прости...ня все её зажимают,зае...ла