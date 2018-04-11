84-летний Михаил Жванецкий дал откровенное интервью о том, какую роль в его жизни сыграли Владимир Высоцкий и Леонид Утесов. Сатирик признался, что не раз пользовался своим знакомством со знаменитым бардом.

1 2 3 ... 11 Михаил Жванецкий признался, что неоднократно пользовался знакомством с Владимиром Высоцким

Героем нового выпуска программы «Квартирник» стал известный писатель Михаил Жванецкий. В интервью Евгению Маргулису сатирик раскрыл некоторые подробности своей личной жизни. Так, народный артист Российской Федерации признался, что поначалу знакомиться с женщинами ему помогала известность в литературных кругах. Многие представительницы прекрасного пола узнавали писателя. Также, по словам Михаила Михайловича, соблазнению девушек способствовало его знакомство с легендарным бардом Владимиром Высоцким.

Знаменитый поэт всегда был любимцем женщин. Они приходили в восторг от одного упоминания его имени.

Как сообщают журналисты портала Teleprogramma.pro, Жванецкий, познакомившись с симпатичной девушкой, звонил Высоцкому и просил его сказать несколько слов новой пассии. В глазах женщин человек, который мог вот так запросто связаться с всенародно любимым бардом, был практически королем, поэтому они легко соглашались на свидания с Михаилом Михайловичем.

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