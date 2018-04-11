Старшая дочь Веры Брежневой Соня сейчас отдыхает на Карибских островах. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме красочные снимки из путешествия.
На днях она поделилась фотографией, на которой позирует в белом купальнике. Подписчики Сони не только восхитились ее идеальной фигурой, но и отметили поразительное сходство с Верой Брежневой.
Действительно, образ Сони Киперман на этом снимке очень похож на тот, в котором предстала Вера Брежнева в клипе «Любовь спасет мир». На видео певица демонстрировала прекрасную фигуру в похожем белом купальнике.
Мы с интересом наблюдаем за тем, как растет наследница известной исполнительницы: Соня уже пробовала себя в модельном бизнесе и сыграла небольшую роль в сериале «Дневники вампира».
Напомним, что Вера Брежнева родила Соню в 1999 году. Отец девушки — бывший гражданский муж певицы — политик Виталий Войченко, однако экс-супруг Веры Брежневой, бизнесмен Михаил Киперман, удочерил Соню, поэтому она носит его фамилию. У Брежневой и Кипермана также есть общая дочь Сара.