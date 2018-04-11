17-летняя Соня Киперман опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором позирует в бикини. Подписчики обратили внимание на ее поразительное сходство со знаменитой мамой в клипе «Любовь спасет мир».

1 2 3 ... 10 Старшая дочь Веры Брежневой поделилась в своем микроблоге пляжными снимками

Старшая дочь Веры Брежневой Соня сейчас отдыхает на Карибских островах. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме красочные снимки из путешествия.



На днях она поделилась фотографией, на которой позирует в белом купальнике. Подписчики Сони не только восхитились ее идеальной фигурой, но и отметили поразительное сходство с Верой Брежневой.

«Я знаю пароль, я вижу ориентир, почти как мама в этом клипе. Очень красивая девушка», — пишут под фото фолловеры.

Действительно, образ Сони Киперман на этом снимке очень похож на тот, в котором предстала Вера Брежнева в клипе «Любовь спасет мир». На видео певица демонстрировала прекрасную фигуру в похожем белом купальнике.



Мы с интересом наблюдаем за тем, как растет наследница известной исполнительницы: Соня уже пробовала себя в модельном бизнесе и сыграла небольшую роль в сериале «Дневники вампира».



Напомним, что Вера Брежнева родила Соню в 1999 году. Отец девушки — бывший гражданский муж певицы — политик Виталий Войченко, однако экс-супруг Веры Брежневой, бизнесмен Михаил Киперман, удочерил Соню, поэтому она носит его фамилию. У Брежневой и Кипермана также есть общая дочь Сара.

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