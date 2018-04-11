11.04.2018
17-летняя Соня Киперман опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором позирует в бикини. Подписчики обратили внимание на ее поразительное сходство со знаменитой мамой в клипе «Любовь спасет мир».
  • Соня Киперман
    1 2 3 ...10
    Старшая дочь Веры Брежневой  поделилась в своем микроблоге пляжными снимками

Старшая дочь Веры Брежневой Соня сейчас отдыхает на Карибских островах. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме красочные снимки из путешествия.

На днях она поделилась фотографией, на которой позирует в белом купальнике. Подписчики Сони не только восхитились ее идеальной фигурой, но и отметили поразительное сходство с Верой Брежневой.

«Я знаю пароль, я вижу ориентир, почти как мама в этом клипе. Очень красивая девушка», — пишут под фото фолловеры.

Действительно, образ Сони Киперман на этом снимке очень похож на тот, в котором предстала Вера Брежнева в клипе «Любовь спасет мир». На видео певица демонстрировала прекрасную фигуру в похожем белом купальнике. 

Мы с интересом наблюдаем за тем, как растет наследница известной исполнительницы: Соня уже пробовала себя в модельном бизнесе и сыграла небольшую роль в сериале «Дневники вампира».

Напомним, что Вера Брежнева родила Соню в 1999 году. Отец девушки — бывший гражданский муж певицы — политик Виталий Войченко, однако экс-супруг Веры Брежневой, бизнесмен Михаил Киперман, удочерил Соню, поэтому она носит его фамилию. У Брежневой и Кипермана также есть общая дочь Сара. 

Сейчас читают

Юлия Началова показала, что с ее телом сделала подагра

Финалистка «Битвы экстрасенсов» о личной жизни Дмитрия Шепелева

Неразгаданная история смерти топ-модели Русланы Коршуновой