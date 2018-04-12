Недавно 43-летний Брэдли Купер и 32-летняя Ирина Шейк были замечены на выходе из аэропорта Лос-Анджелеса. Судя по всему, звезды провели вместе романтические выходные, оставив дочь дома.

1 2 3 ... 11 На днях папарацци сфотографировали Брэдли Купера и Ирину Шейк выходящими из аэропорта Лос-Анджелеса

Совсем недавно пользователи Сети любовались пляжными фото Ирины Шейк. Где и с кем отдыхала модель, оставалось загадкой. Но вездесущие папарацци застали Ирину и ее возлюбленного Брэдли на выходе из аэропорта Лос-Анджелеса.



Интернет-пользователи сделали вывод, что звезды провели совместные романтические каникулы. Удивительно, но с ними не было дочери Леа, которой недавно исполнился год.

Шейк и Купер крепко держались за руки и выглядели счастливыми.

Пользователи Сети очень удивлены, что пара отправилась в путешествие без малышки. После рождения Леа молодых родителей редко видят без нее. Шейк и Купер берут с собой дочь даже когда отправляются в магазин за продуктами. Причем девочке достается явно больше внимания от Брэдли, чем Ирине.



Напомним, что Брэди Купер и Ирина Шейк вместе с 2015 года. 21 марта 2017-го российская супермодель родила голливудскому актеру дочь Леа. Девочка — первый ребенок и у Ирины, и у Брэдли.