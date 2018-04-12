Не так давно интервью Яны Рудковской, в котором она рассказала о своих жестких методах воспитания их с Евгением Плющенко 5-летнего сына Саши, подверглось резкой критике. Ксения Собчак призвала общественность не вмешиваться в семейные дела продюсера.

1 2 3 ... 11 Ксения Собчак высказалась в поддержку Яны Рудковской

Спорное интервью Яны Рудковской телеканалу «Дождь» уже давно обсуждают в Сети. Рудковская заявила, что для наказания сына Саши использует ремень и даже запирает его в темной комнате. В большинстве своем общественность осудила Яну. Однако Ксения Собчак заступилась за продюсера.

Телеведущая считает, что во многих спортивных семьях поступают также, как Рудковская.

«Спортсменов вообще воспитывают жесткими методами. И не только спортсменов. Но это их семья. Их дело. Как вообще можно это обсуждать? Кто как кого воспитывает? Это дела семейные. Некрасиво в это влезать…» — написала Ксения на своей странице в Facebook.



Напомним, что на днях в Сети появилось видео, на котором сын Рудковской говорит, что родители его не бьют. И что в темной комнате его закрывали всего на 10 минут.