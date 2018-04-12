Спорное интервью Яны Рудковской телеканалу «Дождь» уже давно обсуждают в Сети. Рудковская заявила, что для наказания сына Саши использует ремень и даже запирает его в темной комнате. В большинстве своем общественность осудила Яну. Однако Ксения Собчак заступилась за продюсера.
«Спортсменов вообще воспитывают жесткими методами. И не только спортсменов. Но это их семья. Их дело. Как вообще можно это обсуждать? Кто как кого воспитывает? Это дела семейные. Некрасиво в это влезать…» — написала Ксения на своей странице в Facebook.
Напомним, что на днях в Сети появилось видео, на котором сын Рудковской говорит, что родители его не бьют. И что в темной комнате его закрывали всего на 10 минут.
В этом вопросе Собчак вообще дремучая. Ждеи рассказов о ремне для ее собственного сына. А если жен лупят, то тут она будет защищать Мизулину.
Это спорное мнение"как это можно обсуждать ",значит можно закрывать глаза на те семьи,где детей избиввют,продают в сексуальное рабство,издеваются над ними,понятно что у Рудковской если и наказывают то действительно в мягкой форме,но если это не обсуждать то создаются впечатление что это нормальное поведение родителей по отношению к ребёнку