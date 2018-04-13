Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой

Екатерина и Александр Стриженовы женаты уже 30 лет. Супруги воспитали дочерей Анастасию и Александру, о которых часто рассказывают поклонникам и журналистам. Недавно актеры стали героями передачи «Вечерний Ургант» и сообщили о том, что их старшая наследница готовится впервые стать мамой.
Однако Екатериана и Александр не стали рассказывать, когда должна родить Анастасия. Сама девушка свое интересное положение не комментировала, а в Инстаграме публиковала снимки только в свободной одежде. На днях Анастасия опубликовала в соцсети радостный пост, в котором призналась, что 3 апреля на свет появился ее первенец.
Фолловеры поздравили Анастасию с прибавлением в семействе и пожелали молодой маме и малышу здоровья. Woman.ru присоединяется к поздравлениям!
какое нам дело до этих перебежчиков? В России деньги гребут лопатой, бездарно и противно ведя шоу на первом канале, а детей жить в Америку отправляют. И да, фотка с мозолистой ногой - просто Фу мерзкое
Уже писали эту новость неделю назад....все промолчали)