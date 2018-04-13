Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой

В конце марта 50-летняя Екатерина Стриженова призналась, что ее 30-летняя дочь Анастасия ждет ребенка. Однако актриса не рассказала, на каком месяце беременности находится ее наследница. На днях Анастасия сообщила подписчикам в Инстаграме, что в начале апреля родила первенца.

Екатерина и Александр Стриженовы женаты уже 30 лет. Супруги воспитали дочерей Анастасию и Александру, о которых часто рассказывают поклонникам и журналистам. Недавно актеры стали героями передачи «Вечерний Ургант» и сообщили о том, что их старшая наследница готовится впервые стать мамой.



Однако Екатериана и Александр не стали рассказывать, когда должна родить Анастасия. Сама девушка свое интересное положение не комментировала, а в Инстаграме публиковала снимки только в свободной одежде. На днях Анастасия опубликовала в соцсети радостный пост, в котором призналась, что 3 апреля на свет появился ее первенец.

«Я прибываю в эйфории... Петя-сын спасибо за то, что делаешь меня самой счастливой мамой на свете. И да, счастье любит тишину, но мне хочется кричать сегодня о любви», — написала дочь Стриженовых.

Фолловеры поздравили Анастасию с прибавлением в семействе и пожелали молодой маме и малышу здоровья. Woman.ru присоединяется к поздравлениям!