Чаще всего в микроблоге Марины Ким появляются кадры со съемок, селфи с коллегами и фотографии с двумя детьми. Однако изредка телеведущая выкладывает в Инстаграм снимки в купальниках, демонстрируя прекрасную фигуру. Но на днях она зашла дальше и опубликовала кадр, на котором позирует топлес. Ягодицы и грудь Ким прикрыла цветочками. «Ромашки спрятались... А как у вас там с лютиками?» — подписала фото телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Что с Вами? Все больше и больше оголяетесь?! Конечно, красиво, но....», «Слишком откровенно», «Мне кажется негоже телеведущей 1 канала такие фото на всеобщее обозрение», «Зачем такое фото?», «Марина, что с Вашим имиджем? Зачем Вы оголяетесь?» — написали возмущенные фолловеры. Некоторые из интернет-пользователей даже предположили, что аккаунт Марины взломали. Однако преданные поклонники поддержали Ким. По их мнению, снимок получился весьма привлекательным.
Если больше нечего показать, то в ход идут титьки.. не женился на ней ее американец, даже когда она родила, так она другого ищет, очевидно )
опять звездулина, родившая детей непонятно от кого. не хочет она разглашать имя отца видите-ли. а что такого, если это свободный и нормальный мужчина? значит от женатого родила, и теперь стесняется. зато сиси свои приклеенные не стесняется выставлять. вся переделанная, на мумию похожа. раньше наверняка была симпатичной, а сейчас не лицо, а маска