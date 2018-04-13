На днях 34-летняя Марина Ким опубликовала в своем Инстаграме новый снимок, на котором она позирует топлес. Интернет-пользователи были удивлены и принялись обсуждать смелый кадр.

Чаще всего в микроблоге Марины Ким появляются кадры со съемок, селфи с коллегами и фотографии с двумя детьми. Однако изредка телеведущая выкладывает в Инстаграм снимки в купальниках, демонстрируя прекрасную фигуру. Но на днях она зашла дальше и опубликовала кадр, на котором позирует топлес. Ягодицы и грудь Ким прикрыла цветочками. «Ромашки спрятались... А как у вас там с лютиками?» — подписала фото телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Фолловеры Марины принялись обсуждать смелый снимок. Далеко не всем интернет-пользователям понравился откровенный кадр.

«Что с Вами? Все больше и больше оголяетесь?! Конечно, красиво, но....», «Слишком откровенно», «Мне кажется негоже телеведущей 1 канала такие фото на всеобщее обозрение», «Зачем такое фото?», «Марина, что с Вашим имиджем? Зачем Вы оголяетесь?» — написали возмущенные фолловеры. Некоторые из интернет-пользователей даже предположили, что аккаунт Марины взломали. Однако преданные поклонники поддержали Ким. По их мнению, снимок получился весьма привлекательным.