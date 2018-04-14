Во время матча «Локомотив»-«Динамо» первая команда одержала уверенную победу со счетом 4:0. Один из голов принадлежит Дмитрию Тарасову. Этот мяч футболист посвятил жене.

1 2 3 4 5 6 Дмитрий Тарасов забил гол в ворота «Динамо»

14 апреля состоялся футбольный матч между командами «Динамо» и «Локомотив». «Железнодорожники» всухую обыграли соперников, забив в их ворота четыре мяча. Автором третьего гола стал Дмитрий Тарасов.



Футболист забивает крайне редко. Если не брать в расчет этот матч, за последние два сезона Тарасов отличился лишь однажды — в июле 2017 года.

Свой редкий гол Дмитрий посвятил супруге Анастасии Костенко. Празднуя свой триумф, футболист засунул мяч под футболку, имитируя беременный живот.

Анастасия осталась в восторге от такого жеста и тут же поблагодарила мужа в своем Инстаграме: «Спасибо, любимый! Поздравляю с победой!». Подписчики также оценили поступок Тарасова, а некоторые отметили, что в браке с Ольгой Бузовой Дмитрий ничего подобного не делал.

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