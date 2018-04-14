14 апреля состоялся футбольный матч между командами «Динамо» и «Локомотив». «Железнодорожники» всухую обыграли соперников, забив в их ворота четыре мяча. Автором третьего гола стал Дмитрий Тарасов.
Футболист забивает крайне редко. Если не брать в расчет этот матч, за последние два сезона Тарасов отличился лишь однажды — в июле 2017 года.
Анастасия осталась в восторге от такого жеста и тут же поблагодарила мужа в своем Инстаграме: «Спасибо, любимый! Поздравляю с победой!». Подписчики также оценили поступок Тарасова, а некоторые отметили, что в браке с Ольгой Бузовой Дмитрий ничего подобного не делал.
пофиг, все отжигают в теме про отказ от туалетной бумаги и биде)))
Тарасов молодец, боец, когда со здоровьем всё ок!
пофиг, все отжигают в теме про отказ от туалетной бумаги и биде)))
Под страхом быть уволенным начал забивать?
Тарасов прописался на вуман? Устал жить без лайков?
Бесит Костенко и ее родственнички ,прям бесит ))) в рожу и в живот хочется плюнуть и пнуть , знаю , что нельзя говорить такое , но она противна .
Тарасов молодец, боец, когда со здоровьем всё ок!так скатертью дорога в любимую тему)
Футболист забил гол за целый год. Это звучит как: "пекарь испек наконец-то булку за год." Или: "парикмахеру все таки удалось сделать укладку".
Под страхом быть уволенным начал забивать?
У него были травмы, операции и реабилитации. Лучше порадуйтесь за победу команды.
Футболист забил гол за целый год. Это звучит как: "пекарь испек наконец-то булку за год." Или: "парикмахеру все таки удалось сделать укладку".