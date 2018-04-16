Эрика Кикнадзе поделилась в соцсетях снимком, на котором запечатлена с неизвестным молодым человеком. Пользователи Сети решили, что девушка продемонстрировала своего бойфренда.

1 2 3 ... 10 Приемная дочь Ивана Урганта опубликовала на своей странице в Инстаграме снимок с молодым человеком

Эрика Кикнадзе — дочь супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака. Ургант относится к девушке как к родной дочери



Эрика часто публикует на своей странице в Инстаграме различные фото, однако подробностями личной жизни предпочитает не делиться. На днях она сделала исключение и выложила снимок, на котором позирует с привлекательным молодым человеком.

«Обожаю тебя», — недвусмысленно подписала это фото девушка.

Подписчики тут же начали гадать, кто же этот парень на фото и что связывает его с падчерицей Урганта. Большинство пользователей Сети решили, что Эрика показала своего бойфренда. «Какие вы красивые, просто невероятные», «Отлично смотритесь вместе», — прокомментировали они снимок.



Сама Эрика хранит молчание и никак не реагирует на догадки интернет-пользователей. Девушка предпочла сохранить в тайне личность молодого человека и подробности своих взаимоотношений с ним.