16.04.2018
Эрика Кикнадзе поделилась в соцсетях снимком, на котором запечатлена с неизвестным молодым человеком. Пользователи Сети решили, что девушка продемонстрировала своего бойфренда.
  • Эрика Кикнадзе
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    Приемная дочь Ивана Урганта опубликовала на своей странице в Инстаграме снимок с молодым человеком

Эрика Кикнадзе — дочь супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака. Ургант относится к девушке как к родной дочери

Эрика часто публикует на своей странице в Инстаграме различные фото, однако подробностями личной жизни предпочитает не делиться. На днях она сделала исключение и выложила снимок, на котором позирует с привлекательным молодым человеком.

«Обожаю тебя», — недвусмысленно подписала это фото девушка.

Подписчики тут же начали гадать, кто же этот парень на фото и что связывает его с падчерицей Урганта. Большинство пользователей Сети решили, что Эрика показала своего бойфренда. «Какие вы красивые, просто невероятные», «Отлично смотритесь вместе», — прокомментировали они снимок.

Сама Эрика хранит молчание и никак не реагирует на догадки интернет-пользователей. Девушка предпочла сохранить в тайне личность молодого человека и подробности своих взаимоотношений с ним.  

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