Прошло уже более трех лет с тех пор, как 32-летний нападающий мадридского «Реала» и его ровесница Ирина Шейк объявили о расставании. Но недавно футболист признался, что его чувства к российской модели до сих пор не остыли.

1 2 3 ... 13 Роман Криштиану Роналду и Ирины Шейк завершился более трех лет назад

Ирина Шейк и Криштиану Роналду расстались еще в январе 2015 года после пяти лет отношений. Сейчас модель счастлива с актером Брэдли Купером, которому в марте 2017 года родила дочь Леа.



Под данным The Sun, Роналду до сих пор не может пережить расставание с супермоделью из России. Инсайдеры сообщили британскому таблоиду, что футболист до сих пор любит Ирину Шейк и очень ревнует ее к Брэдли Куперу.

«Криштиану не ожидал, что Ирина когда-нибудь бросит его», — рассказал источник.

На данный момент Криштиану Роналду находится в отношениях с 23-летней испанской моделью Джорджиной Родригес, которая 12 ноября 2017 года родила ему дочь. У футболиста также есть трое детей от суррогатных матерей: 7-летний Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017 года близнецы Ева и Матео.