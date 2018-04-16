Ирина Шейк и Криштиану Роналду расстались еще в январе 2015 года после пяти лет отношений. Сейчас модель счастлива с актером Брэдли Купером, которому в марте 2017 года родила дочь Леа.
Под данным The Sun, Роналду до сих пор не может пережить расставание с супермоделью из России. Инсайдеры сообщили британскому таблоиду, что футболист до сих пор любит Ирину Шейк и очень ревнует ее к Брэдли Куперу.
На данный момент Криштиану Роналду находится в отношениях с 23-летней испанской моделью Джорджиной Родригес, которая 12 ноября 2017 года родила ему дочь. У футболиста также есть трое детей от суррогатных матерей: 7-летний Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017 года близнецы Ева и Матео.
очень красиво по отношению к нынешней девушке!
Точно не о Бадре Хари он это говорил? )))
он -открытый гей. какие сожаления?