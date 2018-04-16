16.04.2018
Прошло уже более трех лет с тех пор, как 32-летний нападающий мадридского «Реала» и его ровесница Ирина Шейк объявили о расставании. Но недавно футболист признался, что его чувства к российской модели до сих пор не остыли.
  • Криштиану Роналду, Ирина Шейк
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    Роман Криштиану Роналду и Ирины Шейк завершился более трех лет назад

Ирина Шейк и Криштиану Роналду расстались еще в январе 2015 года после пяти лет отношений. Сейчас модель счастлива с актером Брэдли Купером, которому в марте 2017 года родила дочь Леа.

Под данным The Sun, Роналду до сих пор не может пережить расставание с  супермоделью из России. Инсайдеры сообщили британскому таблоиду, что футболист до сих пор любит Ирину Шейк и очень ревнует ее к Брэдли Куперу.

«Криштиану не ожидал, что Ирина когда-нибудь бросит его», — рассказал источник. 

На данный момент Криштиану Роналду находится в отношениях с 23-летней испанской моделью Джорджиной Родригес, которая 12 ноября 2017 года родила ему дочь. У футболиста также есть трое детей от суррогатных матерей: 7-летний Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017 года близнецы Ева и Матео.  

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