55-летняя Деми Мур вышла в свет под руку с неизвестным юношей. Пользователи Сети гадают, кто же новый избранник актрисы.

1 2 3 ... 11 На днях Деми Мур со спутником посетили закрытую вечеринку Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака

На днях Гвинет Пэлтроу и ее жених Брэд Фэлчак устроили в Лос-Анджелесе грандиозную вечеринку, на которой собралось более четырехсот звездных гостей.



Деми Мур появилась на мероприятии вместе с молодым человеком, которому на вид не исполнилось и двадцати лет. Интернет-пользователи сгорают от любопытства, кто же загадочный спутник актрисы, сколько ему на самом деле лет и какие отношения связывают его с Деми.

Пользователи Сети почти уверены, что Деми Мур вывела в свет нового бойфренда, ведь она известна тем, что предпочитает мужчин гораздо моложе себя.

В 2011 году, после развода с Эштоном Катчером, который младше своей экс-супруги на 16 лет, Деми Мур крутила романы с музыкантом Шоном Фрайдеем, арт-дилером Вито Шнабелем и ресторатором Гарри Мортоном, которые годились ей в сыновья. Также, по данным анонимного источника, последнее время ее связывали теплые отношения с другом собственной дочери Румер Уиллис — 25-летним певцом Ником Джонасом.