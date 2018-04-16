В январе 2018 года Андрей Гайдулян подтвердил, что расстался с Дианой Очиловой, с которой пережил множество трудных моментов. Так, например Очилова помогала Гайдуляну бороться онкологическим заболеванием.
Экс-супруга артиста тяжело переживает развод, а сам Гайдулян, по данным СМИ, уже обзавелся новой возлюбленной. Как сообщила «Экспресс-газета», Андрей недавно посетил кинофестиваль в Сухуми. На одном из мастер-классов Андрей Гайдулян появился в компании актрисы сериала «Филфак» Александры Велескевич. Пара даже вызвалась изобразить влюбленных в постановочной сценке.
Напомним, что за плечами Андрея Гайдуляна уже два неудачных брака. Первый раз актер женился на однокурснице Римме, от которой у него есть 11-летний сын Федор.
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