34-летний актер сериала «Саша Таня», который недавно развелся с женой, появился на кинофестивале в Абхазии. По данным СМИ, Андрей Гайдулян отлично проводил там время в компании 26-летней актрисы Александры Велескевич.

В январе 2018 года Андрей Гайдулян подтвердил, что расстался с Дианой Очиловой, с которой пережил множество трудных моментов. Так, например Очилова помогала Гайдуляну бороться онкологическим заболеванием.



Экс-супруга артиста тяжело переживает развод, а сам Гайдулян, по данным СМИ, уже обзавелся новой возлюбленной. Как сообщила «Экспресс-газета», Андрей недавно посетил кинофестиваль в Сухуми. На одном из мастер-классов Андрей Гайдулян появился в компании актрисы сериала «Филфак» Александры Велескевич. Пара даже вызвалась изобразить влюбленных в постановочной сценке.

На кинофестивале Гайдулян и Велескевич проводили много времени вместе и выглядели счастливыми.

Напомним, что за плечами Андрея Гайдуляна уже два неудачных брака. Первый раз актер женился на однокурснице Римме, от которой у него есть 11-летний сын Федор.