Поклонники давно подозревают, что с 42-летней Анджелиной Джоли творится неладное. На днях стало известно, что в начале марта актриса потеряла сознание у себя дома. Врачи делают неутешительные прогнозы о здоровье голливудской звезды.

1 2 3 ... 13 В начале марта Анджелина Джоли попала в больницу

В последнее время все внимание папарацци приковано к Анджелине Джоли, которая каждый раз умудряется удивлять весь мир своей феноменальной худобой. Несмотря на то, что в более ранних интервью актриса заявляла, что сейчас с ее здоровьем все в порядке, поклонники волнуются из-за ее болезненного вида. А недавно выяснилось, что переживания фанатов голливудской дивы не напрасны. Как сообщает австралийское издание NW, Анджелина потеряла сознание, находясь у себя дома. Неизвестно, кто именно вызвал скорую помощь, но Джоли немедленно забрали в больницу.

Доктора считают, что причиной обморока стал неправильный образ жизни актрисы.

Голливудская звезда страдает от бессонницы и практически не ест, что сказывается на состоянии ее нервной системы. Анджелина отказывается признавать, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем, а врачи в один голос твердят, что эта госпитализация будет явно не последней. Как утверждают специалисты, Джоли необходимо срочно начать следить за своим питанием.



По словам инсайдера, переживает за актрису и Брэд Питт. Он уговаривает Анджелину лечь в больницу, чтобы пройти обследование. Однако голливудская звезда утверждает, что слишком занята, чтобы тратить на это свое время.