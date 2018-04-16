В последнее время все внимание папарацци приковано к Анджелине Джоли, которая каждый раз умудряется удивлять весь мир своей феноменальной худобой. Несмотря на то, что в более ранних интервью актриса заявляла, что сейчас с ее здоровьем все в порядке, поклонники волнуются из-за ее болезненного вида. А недавно выяснилось, что переживания фанатов голливудской дивы не напрасны. Как сообщает австралийское издание NW, Анджелина потеряла сознание, находясь у себя дома. Неизвестно, кто именно вызвал скорую помощь, но Джоли немедленно забрали в больницу.
Голливудская звезда страдает от бессонницы и практически не ест, что сказывается на состоянии ее нервной системы. Анджелина отказывается признавать, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем, а врачи в один голос твердят, что эта госпитализация будет явно не последней. Как утверждают специалисты, Джоли необходимо срочно начать следить за своим питанием.
По словам инсайдера, переживает за актрису и Брэд Питт. Он уговаривает Анджелину лечь в больницу, чтобы пройти обследование. Однако голливудская звезда утверждает, что слишком занята, чтобы тратить на это свое время.
Скорей всего сильно переживает развод и то, что Питт «не сильно скучает» за ней. Нервы...
Она конечно куку
Бедняжка, ей самой нянька нужна( видно что ей тяжело...