В минувшие выходные Кристина Асмус закатила вечеринку по случаю своего 30-летия. 37-летний Гарик Харламов поздравил жену в своем Инстаграме, намекнув на скорое прибавление в семье.

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Гарик Харламов и Кристина Асмус вместе уже почти 5 лет. За это время у юмориста и актрисы родилась дочь Анастасия, лицо которой они до сих пор не показывают поклонникам. 14 апреля звезда «Интернов» отметила 30-летие. По случаю дня рождения Кристина закатила вечеринку. Знаменитые друзья приехали поздравить Асмус. Среди них были Юлия Ковальчук, Анна Хилькевич и многие резиденты Comedy Club. Однако, по мнению интернет-пользователей, самым запоминающимся стало оригинальное поздравление Харламова.

В посте, который Гарик опубликовал в своем микроблоге, он назвал Кристину «своей четвертинкой».

Интернет-пользователи предположили, что у юмориста и актрисы скоро появится четвертый член семьи. Впрочем, таким образом резидент Comedy Club мог намекнуть, что его жена настолько миниатюрна, что не может быть его половинкой.



В комментариях фолловеры Гарика успели не только обсудить его интригующий пассаж, но и поздравить Кристину с юбилеем. Многие подписчики считают, что Харламову повезло с талантливой супругой.

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