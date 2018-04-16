35-летняя Елена Кулецкая появилась на премии «Самые стильные в России по версии журнала Hello!». Модель и телеведущая продемонстрировала изменившиеся формы и дала понять, что ждет второго ребенка.

1 2 3 ... 13 Елена Кулецкая станем матерью во второй раз

В августе 2014 года Елена Кулецкая вышла замуж за оператора Станислава Романовского. Спустя два года у супругов появилась дочь Ника. О жизни малышки телеведущая с удовольствием рассказывает в своем Инстаграме и публикует забавные кадры с крохой. В одном из недавних интервью Елена признавалась, что материнство полностью изменило ее жизнь: «Работающая мама получает суперспособности! Например, раньше я могла собираться на мероприятие или прогулку по 2-3 часа, теперь на это тратится в разы меньше времени». К тому же первая беременность, по словам Кулецкой, прошла у нее довольно легко.

Вечером 16 апреля стало известно, что телеведущая ждет второго ребенка.

Елена появилась на красной дорожке премии «Самые стильные в России» журнала Hello!. Платье алого цвета, которое выбрала Кулецкая, подчеркнуло ее изменившиеся формы. Телеведущая с удовольствием позировала многочисленным фотографам и счастливо улыбалась.



Woman.ru желает Елене легкой беременности и родов.

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