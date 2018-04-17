София Ротару в последнее время совсем не дает сольных концертов. Этот факт очень расстраивает поклонников певицы. Пользователи Сети даже подозревают, что у артистки какие-то проблемы.
Однако концертный директор Софии Михайловны Сергей Лавров заявил интернет-порталу Sobesednik.ru, что артистка получает хорошие деньги и без больших туров.
Лавров отметил, что Ротару работает в разных городах России и Прибалтики на корпоративах, а на май у нее запланировано выступление в Германии.
София Ротару не скучает без сольных концертов. Певица дает по 5-6 закрытых выступлений в месяц и участвует в различных фестивалях.
Сергей Лавров также отметил, что София Ротару сейчас находится в прекрасной физической форме. Все, кто видит певицу без грима, просто не могут поверить, что ей уже 70 лет.
ну а зачем гастроли- 2-3 песни и 2 млн в кармане, и не устаешь