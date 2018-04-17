17.04.2018
70-летняя София Ротару, судя по всему, не собирается возвращаться на большую сцену. Концертный директор артистки заявил, что она неплохо зарабатывает на корпоративах.
  • София Ротару
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    Концертный директор Софии Ротару заявил, что певица пока не собирается в гастрольный тур

София Ротару в последнее время совсем не дает сольных концертов. Этот факт очень расстраивает поклонников певицы. Пользователи Сети даже подозревают, что у артистки какие-то проблемы.

Однако концертный директор Софии Михайловны Сергей Лавров заявил  интернет-порталу Sobesednik.ru, что артистка получает хорошие деньги и без больших туров.

Лавров отметил, что Ротару работает в разных городах России и Прибалтики на корпоративах, а на май у нее запланировано выступление в Германии.

София Ротару не скучает без сольных концертов. Певица дает по 5-6 закрытых выступлений в месяц и участвует в различных фестивалях.

«За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни», — поделился концертный директор с журналистами портала.

Сергей Лавров также отметил, что София Ротару сейчас находится в прекрасной физической форме. Все, кто видит певицу без грима, просто не могут поверить, что ей уже 70 лет. 

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