Свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана стала большой неожиданностью для всех. Влюбленные скрывали свой роман и не появлялись вместе на публике. Ксения и Максим очень отличаются друг от друга по характеру, темпераменту и привыкли к разному образу жизни. Однако, вопреки общественному мнению, звезды уже более пяти лет счастливы в браке и растят полуторогодовалого сына Платона.
«С мужем, кстати, мы обменялись телефонами именно в полете рейсом Аэрофлота в Астрахань, и это был единственный раз, когда я пожалела что в трениках в самолете», — написала Собчак в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены).
Ксения также отметила, что летает исключительно в удобной одежде и без макияжа. Телеведущая всегда берет с собой в самолет целый арсенал косметических средств и теплые носки, чтобы ноги не замерзали.
Ага, романтическая история знакомства так удачно подходит для рекламы Аэрофлота, которую она уже не первый год постит)
Хорошая пара, но иметь эту женщину в президентах не хотелось бы, уж слишком она зациклена на себе любимой.
К ее счастью, ноги были закрыты, ибо такое надо прятать под макси. И жуть красная на губы не была намазана. Хотя, данному . ...эээ, тщательно приспосабливающемуся мущщине все равно, с таким кошельком можно даже «у каждого свои недостатки».