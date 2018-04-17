В последние несколько дней 33-летний Павел Дуров стал одним из самых обсуждаемых людей в Рунете. Внимание на IT-гения обратила и 36-летняя Ксения Собчак.

1 2 3 ... 14 Ксения Собчак оказывает знаки внимания Павлу Дурову

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить доступ россиян к Телеграм. С тех самых пор многие пользователи Сети пристально следят за действиями создателя популярного мессенджера Павла Дурова и выражают ему активную поддержку. В их числе и Ксения Собчак, которая публично раскритиковала решение о блокировке Телеграм на территории России. «Вот Павел Дуров. Сначала он создает успешную российскую социальную сеть, которой пользуется огромное число русскоязычного мира. Затем эту сеть у него «отжимают», а сам Дуров вынужден эмигрировать. Уехав, он создает прорывной мессенджер Telegram, которым тоже начинают пользоваться люди во всем мире. Ну, казалось бы – надо поддержать русский продукт, о чем так любят говорить наши патриоты, а основателя скорее вернуть в Россию, создать ему тут лучшие условия для работы... Но нет», — написала медиадива (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Однако только недавно интернет-пользователи заметили, что Ксения оказывает Павлу странные знаки внимания в его Инстаграме.

«Вы прям как топ-модель», — написала Собчак под одним из снимков Дурова. Фото, где Павел позирует, сидя на лошади, Ксения прокомментировала кратко: «Принц!». Теперь интернет-пользователи интересуются, с чем связано повышенное внимание медиадивы к IT-гению, которому приписывают роман с Аленой Шишковой.

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