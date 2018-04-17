Тина Кароль является одной из наставниц украинского шоу «Голос». В четвертьфинале певица появилась в довольно смелом полупрозрачном платье. Артистка сделала прическу с эффектом «мокрых волос». Фотографию своего образа Тина опубликовала в Инстаграме. Однако далеко не все поклонники певицы его одобрили.
«Стилист по волосам оплошал очень сильно», «Можно было грудь прикрыть», «Волосы как не мытые», «Вам незачем оголяться.... Вы и так прекрасны», «Парикмахера на кол», «Какой откровенный наряд», — принялись писать интернет-пользователи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Нереальная красавица», «Вот она, женственность и сексуальность», «Между прочим Она всегда очень красивая и это очень модная прическа», «Тина как всегда шикарная, да для меня немного откровенно все но для Тины подходит, тем более есть что показать», — заявили преданные фанаты артистки. А вам нравится образ Тины Кароль?
Чем строже родители, тем распущенней дети. Это факт. Папа у Тины строгий, сильно заботился о том, что о нем и их семье подумают люди. Хотя сам из какой-то Пулеметовки Черновицкой области. И кому он и его семья интересны могли быть???После клипа "ноченька" звонил Тине. Ну а Тина придумала свою эротику душой назвать. Мозгов вообще нет