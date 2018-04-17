33-летняя Тина Кароль регулярно экспериментирует со своим имиджем. Ни один выход артистки в свет не остается незамеченным. Однако недавний образ певицы раскритиковали даже самые преданные ее поклонники.

1 2 3 ... 12 Тина Кароль продемонстрировала подписчикам свой новый образ

Тина Кароль является одной из наставниц украинского шоу «Голос». В четвертьфинале певица появилась в довольно смелом полупрозрачном платье. Артистка сделала прическу с эффектом «мокрых волос». Фотографию своего образа Тина опубликовала в Инстаграме. Однако далеко не все поклонники певицы его одобрили.



«Стилист по волосам оплошал очень сильно», «Можно было грудь прикрыть», «Волосы как не мытые», «Вам незачем оголяться.... Вы и так прекрасны», «Парикмахера на кол», «Какой откровенный наряд», — принялись писать интернет-пользователи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Впрочем, некоторые фолловеры встали на защиту своей любимицы. Они сделали Тине множество комплиментов.

«Нереальная красавица», «Вот она, женственность и сексуальность», «Между прочим Она всегда очень красивая и это очень модная прическа», «Тина как всегда шикарная, да для меня немного откровенно все но для Тины подходит, тем более есть что показать», — заявили преданные фанаты артистки. А вам нравится образ Тины Кароль?

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