Весной 2017 года в Сети ходили слухи о том, что Ксения Бородина сделала ринопластику. Бессменная ведущая «Дома-2» отрицала догадки интернет-пользователей, а позднее опубликовала в Инстаграме пост, в котором рассказала о своем отношении к пластической хирургии. «Милые зачем вы это делаете?! Убирать дефекты это не тоже самое, что переделывать себя полностью тем более когда вам 20 лет, вы только жить начинаете! Нет ничего лучше индивидуальности, вам природа дала красоту, а вы берете и полностью перешиваете свое лицо, у всех одинаковые губы, скулы и носы маленькие, зачем?», — написала тогда Ксения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Ксения опубликовала в своем Инстаграме новое фото. Внимание интернет-пользователей привлекли губы телеведущей. В комментариях подписчики принялись обсуждать, что случилось с внешностью Бородиной. «Что с губами», «Переколола губы вот и все», «Фото не очень, губы будто пчела ужалила», «Как же некрасиво опять накололи губу», — написали интернет-пользователи. Однако некоторые поклонники уверены, что Ксения не прибегала к услугам пластических хирургов, а просто сделала не самое удачное селфи.
Это Бородина то не делала пластику? Нос она переделывала, губы у нее давно накачены, грудь.
Глаза все уже, губы все шире - все натуральное )
Увеличение губ самая популярная косметологическая процедура! Это данность, такова современная жизнь. Я тоже увеличила два месяца назад и очень-очень довольна!
Если бы процедура была не настолько болезненной, делала бы всю жизнь, но поскольку это очень больно, врядли решусь. Мои невидимые, бледные губы стали сочными и красивыми.
Если Ксения увеличила, что тут такого? Ну была против, потом поменяла мнение. Человек меняется. Все нормально
А в глазах печаль. Губищи не спасают. Столько лет в отстойнике Дом2 карму сильно подпортили. Что-то давно Курбан не писал. Как вспомню его нетленнные шедевры про разрешение жён на любовниц, так вздрогну)