35-летняя Ксения Бородина неоднократно рассказывала интернет-пользователям о своем отношении к пластике. Однако на днях фолловеры ведущей «Дома-2» пришли к выводу, что она все-таки воспользовалась услугами хирургов.

1 2 3 ... 13 Пользователи Сети считают, что Ксения Бородина увеличила губы

Весной 2017 года в Сети ходили слухи о том, что Ксения Бородина сделала ринопластику. Бессменная ведущая «Дома-2» отрицала догадки интернет-пользователей, а позднее опубликовала в Инстаграме пост, в котором рассказала о своем отношении к пластической хирургии. «Милые зачем вы это делаете?! Убирать дефекты это не тоже самое, что переделывать себя полностью тем более когда вам 20 лет, вы только жить начинаете! Нет ничего лучше индивидуальности, вам природа дала красоту, а вы берете и полностью перешиваете свое лицо, у всех одинаковые губы, скулы и носы маленькие, зачем?», — написала тогда Ксения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Однако на днях фолловеры Бородиной заподозрили, что она все же легла под нож хирурга.

Ксения опубликовала в своем Инстаграме новое фото. Внимание интернет-пользователей привлекли губы телеведущей. В комментариях подписчики принялись обсуждать, что случилось с внешностью Бородиной. «Что с губами», «Переколола губы вот и все», «Фото не очень, губы будто пчела ужалила», «Как же некрасиво опять накололи губу», — написали интернет-пользователи. Однако некоторые поклонники уверены, что Ксения не прибегала к услугам пластических хирургов, а просто сделала не самое удачное селфи.

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