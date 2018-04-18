Новость о том, что 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина Млодик стали родителями, потрясла общественность и вызвала большое количество споров. Актриса Яна Поплавская не осталась в стороне и поделилась своим мнением на этот счет.

1 2 3 ... 12 Яна Поплавская резко высказалась по поводу позднего родительства Виторганов

2 марта 2018 года Ирина Млодик подарила Эммануилу Виторгану дочь. Не так давно в телепередаче «Привет, Андрей!» счастливый отец впервые показал лицо малышки и рассказал, что они с женой очень счастливы.

Cвое мнение по этому поводу решила высказать Яна Поплавская. Актриса сообщила, что сама никогда бы не решилась завести ребенка в преклонном возрасте.

«Самое страшное, когда ребенок является игрушкой. Условно игрушкой, таким девайсом, который показывает обществу единственный сигнал: ''Я еще могу, я еще в силе, видели? Я не старею, я еще молод''», — цитирует Поплавскую kp.ru.



Яна считает, что поздние дети обречены стать для пожилых родителей кем-то вроде сиделок. В 15 лет подростки хотят влюбляться и гулять с друзьями, а не проводить время возле матери-пенсионерки. Поплавская уверена, что к 60-70 годам организм человека начинает угасать, и сил на то, чтобы полноценно заниматься с ребенком, уже не остается. «Круто быть молодой бабушкой, но не круто быть старой мамой», — заявила Яна. Однако артистка также отметила, что относится к супружеской чете Виторганов и их решению стать родителями с уважением.



Напомним, что малышка Этель стала для 56-летней супруги Виторгана первым ребенком. Однако женщина не против родить снова.