Чтобы всегда оставаться в отличной форме, Виктория Бекхэм строго следит за тем, что употребляет в пищу. Даже в честь дня рождения звезда не сделала себе поблажку — ее торт целиком состоял из ягод и фруктов.

17 апреля 2018 года Виктории Бекхэм исполнилось 44 года. В честь праздника близкие подготовили для именинницы особенный торт, который она продемонстрировала на своей странице в Инстаграме.

На видеозаписи можно рассмотреть, что тесто заменили на арбуз, а роль кремовых розочек исполняют клубника и черника. В подписи к ролику Бехкэм поблагодарила детей и супруга за такой низкокалорийный сюрприз.

Чтобы всегда оставаться молодой и стройной, дизайнер прикладывает массу усилий. Она не только регулярно тренируется, но и постоянно сидит на диетах.

Бывший повар семьи Бекхэмов рассказал однажды, что звезда употребляет в пищу исключительно фрукты и овощи. Об этом, конечно же, знают ее родные и близкие. Поэтому и именинный торт подготовили соответствующий.



А вы хотели бы попробовать кусочек?

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 17 Апр 2018 в 4:30 PDT

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