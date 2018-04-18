17 апреля 2018 года Виктории Бекхэм исполнилось 44 года. В честь праздника близкие подготовили для именинницы особенный торт, который она продемонстрировала на своей странице в Инстаграме.
На видеозаписи можно рассмотреть, что тесто заменили на арбуз, а роль кремовых розочек исполняют клубника и черника. В подписи к ролику Бехкэм поблагодарила детей и супруга за такой низкокалорийный сюрприз.
Бывший повар семьи Бекхэмов рассказал однажды, что звезда употребляет в пищу исключительно фрукты и овощи. Об этом, конечно же, знают ее родные и близкие. Поэтому и именинный торт подготовили соответствующий.
А вы хотели бы попробовать кусочек?
классный тортик) быстрее бы сезон арбузов
Употребляет в пищу исключительно фрукты и овощи? И никаких сложных углеводов даже? Как же она с кровати встает по утрам?))) С днём рождения)))
Тортик - мечта! Обожаю арбузы. Жаль, еще месяца 3 ждать сезона.
Какая скука ! Нельзя даже кусок НОРМАЛЬНОГО торта съесть
Ого! Ну и свечища)))
))) Как хорошо, оказывается, не быть Викторией Бэкхем)) В выходные поедем с детьми на природу - шашлыки, овощи-фрукты, мин вода-соки, игры с мячом..)) Да, жизнь может быть прекрасна)) И да, думаю, она еще там что-то ест, а то ее гемоглобин был бы на нуле...
Какая скука ! Нельзя даже кусок НОРМАЛЬНОГО торта съесть