Весной 2016 года стало известно о том, что Николай Саркисов окончательно расстался со своей экс-супругой и начал строить отношения с моделью Илоной Котелюх. Тогда же появились новости о том, что новая пассия бизнесмена готовится родить ему их первого совместного ребенка. На тот момент у предпринимателя уже было трое детей от Юлии Любичанской. В октябре 2016-го Николай стал отцом в четвертый раз. Спустя всего год Илона рассказала в своем Инстаграме, что она находится в интересном положении. Котелюх вела активный образ и регулярно путешествовала, подробно рассказывая о том, как протекает вторая беременность.
Интернет-пользователи принялись поздравлять Котелюх и Саркисова с долгожданным прибавлением в семье: «Счастья и здоровья», «Ура», «Какая радость!». Некоторые фолловеры попросили модель подробнее рассказать о новорожденном малыше.
Супруг стал мамой в 5 ый раз?
Супруг стал мамой в 5 ый раз?
"Илона Котелюх стала мамой во второй раз, а ее супруг — в 5-й" заголовок - огонь!!!