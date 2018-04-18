18 апреля 24-летняя Илона Котелюх дала своим поклонникам понять, что родила второго ребенка своему 49-летнему возлюбленному Николаю Саркисову. Подписчики принялись поздравлять дважды маму с прибавлением в семье.

1 2 3 ... 13 Судя по всему, Илона Котелюх и Николай Саркисов вновь стали родителями

Весной 2016 года стало известно о том, что Николай Саркисов окончательно расстался со своей экс-супругой и начал строить отношения с моделью Илоной Котелюх. Тогда же появились новости о том, что новая пассия бизнесмена готовится родить ему их первого совместного ребенка. На тот момент у предпринимателя уже было трое детей от Юлии Любичанской. В октябре 2016-го Николай стал отцом в четвертый раз. Спустя всего год Илона рассказала в своем Инстаграме, что она находится в интересном положении. Котелюх вела активный образ и регулярно путешествовала, подробно рассказывая о том, как протекает вторая беременность.

Сегодня модель дала понять, что уже родила. «Какое счастье... Двое деток», — написала Илона в своем микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Интернет-пользователи принялись поздравлять Котелюх и Саркисова с долгожданным прибавлением в семье: «Счастья и здоровья», «Ура», «Какая радость!». Некоторые фолловеры попросили модель подробнее рассказать о новорожденном малыше.

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