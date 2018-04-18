Елену Хангу не назовешь большой любительницей светских мероприятий. В последнее время знаменитая телеведущая и вовсе исчезла с радаров СМИ. Однако недавно она впервые за долгое время появилась на публике. Елена посетила показ осенне-зимней коллекции бренда Kochetkova. Помимо нее на мероприятии отметились Эвелина Хромченко, Надежда Сысоева, Ясмина Муратович, Лера Кондра и многие другие знаменитости.
Присутствовавшие на мероприятии гости обратили внимание на то, что Елена совершенно не стареет и практически не меняется. В свои 55 лет она умудряется выглядеть на 30, чем немало удивляет своих коллег и поклонников.
Многочисленные фанаты телеведущей надеются, что она будет чаще радовать их своими появлениями на светских мероприятиях или вовсе вернется на экраны. Однако сама Ханга не раскрывает своих планов на будущее.
вы вот тут сейчас искренне пишете, что она выглядит на 30? или просто издеваетесь???
ну все, пошла топиться. Мне 30, и если я в свои 30 выгляжу, как Ханга, то мое дело *** (при всем моем уважении к личности Елены)
Ну тогда я в свои 30 выгляжу на 5 лет😆😆
ну ничего себе 30, мне вот смешно
вы вот тут сейчас искренне пишете, что она выглядит на 30? или просто издеваетесь???
30?Это через год я могу стать как вяленый баклажан?ну на фиг(((
пофиг как она выглядит, можно фотку с ее мужем и 16 летней дочерью
вы вот тут сейчас искренне пишете, что она выглядит на 30? или просто издеваетесь???
Шутники статью писали?
вы вот тут сейчас искренне пишете, что она выглядит на 30? или просто издеваетесь???