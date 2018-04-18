На днях в столичном отеле Radisson Royal прошла презентация осенне-зимней коллекции бренда Kochetkova. 55-летняя Елена Ханга, которая крайне редко появляется на светских мероприятиях, оценила новые наряды, созданные Аленой Кочетковой.

1 2 3 ... 12 Елена Ханга впервые за долгое время вышла в свет

Елену Хангу не назовешь большой любительницей светских мероприятий. В последнее время знаменитая телеведущая и вовсе исчезла с радаров СМИ. Однако недавно она впервые за долгое время появилась на публике. Елена посетила показ осенне-зимней коллекции бренда Kochetkova. Помимо нее на мероприятии отметились Эвелина Хромченко, Надежда Сысоева, Ясмина Муратович, Лера Кондра и многие другие знаменитости.

Для выхода в свет Ханга выбрала леопардовый костюм с юбкой. Она с удовольствием позировала многочисленным фотографам.

Присутствовавшие на мероприятии гости обратили внимание на то, что Елена совершенно не стареет и практически не меняется. В свои 55 лет она умудряется выглядеть на 30, чем немало удивляет своих коллег и поклонников.



Многочисленные фанаты телеведущей надеются, что она будет чаще радовать их своими появлениями на светских мероприятиях или вовсе вернется на экраны. Однако сама Ханга не раскрывает своих планов на будущее.

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