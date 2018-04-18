Зарубежные СМИ продолжают муссировать детали отношений 42-летней Нэри Оксман и 54-летнего Брэда Питта. На днях журналисты выяснили, что с новой пассией голливудского актера мечтает познакомиться Анджелина Джоли.

1 2 3 ... 14 По информации зарубежных СМИ, Анджелина Джоли мечтает встретиться с Нэри Оксман

В начале апреля стало известно о том, что Брэд Питт всерьез увлекся Нэри Оксман. Актер и архитектор знакомы уже больше полугода, и, поговаривают, скоро их отношения выйдут на новый уровень. Больше всего и журналистов, и поклонников голливудской звезды интересовала реакция Анджелины Джоли. Ходили слухи, что актриса в бешенстве из-за того, что новая пассия ее бывшего не только красива, но и умна. А недавно в прессе появилась информация, что Энджи решила лично познакомиться с Нэри.

«С тех пор, как Джоли разузнала побольше об Оксман, она жаждет встретиться с ней, чтобы пообщаться лично», — сообщил источник из окружения актрисы.

По информации журналистов, Брэд и сам собирается представить Нэри Анджелине. Архитектор, как утверждают инсайдеры, покорила актера и занимает огромное место в его жизни, поэтому он решил познакомить ее не только с женой, развод с которой до сих пор не завершен, но и с шестью детьми. Будем надеяться, что встреча Джоли и Оксман не закончится грандиозным скандалом.

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