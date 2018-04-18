В начале апреля стало известно о том, что Брэд Питт всерьез увлекся Нэри Оксман. Актер и архитектор знакомы уже больше полугода, и, поговаривают, скоро их отношения выйдут на новый уровень. Больше всего и журналистов, и поклонников голливудской звезды интересовала реакция Анджелины Джоли. Ходили слухи, что актриса в бешенстве из-за того, что новая пассия ее бывшего не только красива, но и умна. А недавно в прессе появилась информация, что Энджи решила лично познакомиться с Нэри.
По информации журналистов, Брэд и сам собирается представить Нэри Анджелине. Архитектор, как утверждают инсайдеры, покорила актера и занимает огромное место в его жизни, поэтому он решил познакомить ее не только с женой, развод с которой до сих пор не завершен, но и с шестью детьми. Будем надеяться, что встреча Джоли и Оксман не закончится грандиозным скандалом.
Зачем?