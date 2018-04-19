32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер — одна из самых секретных звездных пар. Недавно папарацци застали их в Малибу, где у влюбленных было свидание.

1 2 3 ... 13 На новых снимках папарацци Брэдли Купери и Ирина Шейк кажутся уставшими и разочарованными

Ирина Шейк и Брэдли Купер встречаются с 2015 года. В 2017-м у влюбленных родилась дочь Леа, но даже это обстоятельство никак не повлияло на их поведение. Поговаривают, они уже сыграли тайную свадьбу. Однако это, как всегда, всего лишь неподтвержденная информация и догадки поклонников. Актер и модель как и раньше упорно скрывают от всех, что происходит в их личной жизни, поэтому поклонники могут увидеть их совместные снимки только благодаря вездесущим папарацци. На днях Ирину и Брэдли запечатлели на выходе из их любимого ресторана Nobu в Малибу, где у них, судя по всему, был романтический ужин.

Несмотря на то, что свою дочь Купер и Шейк оставили на попечение нянь и родственников, выглядели они не лучшим образом.

И Ирина, и Брэдли на снимках папарацци кажутся усталыми, а на их лицах отражено явное недовольство. Модель и актер держались за руки, стараясь не обращать внимания на вспышки камер, и быстро проследовали к автомобилю. А ведь еще недавно мы любовались романтичными кадрами, на которых они счастливо улыбались после проведенных вместе выходных.

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