Не так давно стало известно, что 27-летняя Настя Ивлеева рассталась с Олегом Майами. В новом интервью ведущая «Орла и решки» рассказала о причинах, по которым у нее не получается строить отношения с мужчинами.

1 2 3 ... 14 Настя Ивлеева рассказала, почему ее сердце до сих пор свободно

В 2011 году Настя Ивлеева познакомилась с экс-участником «Фабрики звезд» Арсением Бородиным. Вскоре у молодых людей начался бурный роман. Музыкант во всем поддерживал свою возлюбленную, именно он предложил ей снимать юмористические ролики для Инстаграма, благодаря которым она в итоге прославилась. Однако в 2017 году Настя и Арсений расстались, но долго горевать в одиночестве новоиспеченной ведущей «Орла и решки» не пришлось. Ивлеева начала встречаться с Олегом Майами. Певец посвятил ей песню и даже снял ее в клипе. Однако в марте 2018-го музыкант заявил, что они с блогером больше не вместе.

На днях Настя дала интервью порталу Woman's Day . В нем она откровенно рассказала о том, почему у нее не получается строить крепкие отношения с мужчинами.

«Не каждый парень будет ждать свою девушку по три недели в месяц. Поэтому мое сердце свободно, хотя я жутко влюбчивая», — призналась Ивлеева. Как утверждает ведущая, сейчас, когда она возвращается в столицу после съемок, всю свою любовь она отдает близким.

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