36-летний Дима Билан предпочитает не афишировать свои романы. Однако сестра певца Елена приоткрыла завесу тайны над его личной жизнью.

1 2 3 ... 10 Сестра Димы Билана поделилась подробностями личной жизни знаменитого брата

Дима Билан после расставания с моделью Еленой Кулецкой в 2011 году предпочитает не делиться с поклонниками и прессой подробностями своих романов. Певец уже давно прослыл закоренелым холостяком. Однако не так давно Билан выложил на своей странице в Инстаграме фото с загадочной брюнеткой. Фолловеры певца тут же заговорили о его новом увлечении.

На днях журналисты «Комсомольской правды» расспросили сестру Димы Билана о личной жизни ее знаменитого брата. Девушка внезапно разоткровенничалась.

По словам Елены Белан-Зиминой, певец уже несколько лет встречается с инструктором по йоге Инной Андреевой.

«Эта девушка уже давно рядом с Димой. Наверное, уже более десяти лет. Она все эти годы была в его ближайшем кругу. Хотя она далека от шоу-бизнеса. Инна родом из Краснодарского края, но давно живет в Москве», — поделилась Елена с корреспондентами «КП».



Дима Билан и Инна Андреева познакомились еще тогда, когда певец работал с продюсером Юрием Айзеншписом. Они встретились во время гастролей артиста в Анапе. Тогда Дима пригласил приглянувшуюся девушку в гости, затем она переехала жить в столицу.



Елена Белан-Зимина также рассказала, что поддерживает дружеские отношения с избранницей брата и надеется, что в скором времени он отправится с ней в ЗАГС. Однако сам Дима Билан не торопится вступать в брак и говорит родственнице, что его и так все устраивает.

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