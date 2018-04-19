В последнее время начинает казаться, что семейное счастье Дмитрия и Анастасии Тарасовых задевает Рустама Солнцева куда сильнее, чем бывшую жену футболиста Ольгу Бузову. Недавно скандальный шоумен в эксклюзивном видео для портала StarHit рассказал, что он думает об экс-модели: «Настя, извини, дорогая, я просто пропустил тот момент, когда ты святой-то успела стать. Помнишь те шальные деньки, когда ты, будучи настоящей стервой, увела чужого, пусть не самого талантливого, не самого умного футболиста от законной жены Ольги Бузовой? А вот сейчас, когда открываю твой профиль, умиляюсь — такая святость! Дорогая, как это у тебя получается?».
«Это кто такой? И с чего вдруг такие выводы о том, что я себя где-то обозначила святой?» — поинтересовалась Тарасова. Одному из интернет-пользователей, напомнивших Анастасии о ее романе с женатым Дмитрием, экс-модель ответила: «Вам семечки отправить посылкой? С платком и скамейкой впридачу». К слову, многие подписчики раскритиковали высказывание Рустама, напомнив ему о том, что сейчас Тарасова беременна, поэтому говорить о ней в подобном тоне попросту некрасиво.
Мне кажется, что она не так проста, как кажется. Она ещё себя проявит. Пока она такая вся скромная и благостная, но она ещё покажет, какая она есть на самом деле.
Согласна с Солнцевым... «в тихом омуте черти водятся».
Да, себе на уме, не такая примитивная, как Оля, явно умнее и продуманнее, Бузова колхоз
Бузовой со светлым цветом волос хорошо.
Почему комментарии не пропускают?
На удивление, в данном конкретном случае Солнцев прав. А он был Настиным кумиром, как и Бузова и телепередача Дом 2.
Ей вдвойне обидно от кумира такое услышать.
А ее реакция говорит лишь о том, что слова её зацепили, т.к. правда.
Да надоела эта костенка хуже горькой редьки, ну хоть бы какой талант был, или хотя бы симпатичная, так нет же, бездарная и страшная, и вот куда лезет(((?
Костенко - и не артист, не певица, а просто не пойми кто, надоедливая, истеричная, не воспитанная бабенка (с)!!!
Почему про нее пишут?