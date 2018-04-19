41-летний Рустам Солнцев далеко не в первый раз делится своим мнением о семье Дмитрия и Анастасии Тарасовой. На днях беременная супруга футболиста ответила экс-участнику «Дома-2».



1 2 3 ... 14 Анастасия Тарасова не смогла промолчать, увидев ролик, записанный Рустамом Солнцевым

В последнее время начинает казаться, что семейное счастье Дмитрия и Анастасии Тарасовых задевает Рустама Солнцева куда сильнее, чем бывшую жену футболиста Ольгу Бузову. Недавно скандальный шоумен в эксклюзивном видео для портала StarHit рассказал, что он думает об экс-модели: «Настя, извини, дорогая, я просто пропустил тот момент, когда ты святой-то успела стать. Помнишь те шальные деньки, когда ты, будучи настоящей стервой, увела чужого, пусть не самого талантливого, не самого умного футболиста от законной жены Ольги Бузовой? А вот сейчас, когда открываю твой профиль, умиляюсь — такая святость! Дорогая, как это у тебя получается?».

Видео было опубликовано в одном из сообществ в Инстаграме. В скором времени Анастасия прокомментировала ролик.

«Это кто такой? И с чего вдруг такие выводы о том, что я себя где-то обозначила святой?» — поинтересовалась Тарасова. Одному из интернет-пользователей, напомнивших Анастасии о ее романе с женатым Дмитрием, экс-модель ответила: «Вам семечки отправить посылкой? С платком и скамейкой впридачу». К слову, многие подписчики раскритиковали высказывание Рустама, напомнив ему о том, что сейчас Тарасова беременна, поэтому говорить о ней в подобном тоне попросту некрасиво.

Сейчас читают