19 апреля в Москве состоялся пресс-брифинг накануне открытия Московского международного кинофестиваля. 72-летний Никита Михалков ответил на многие вопросы журналистов и заявил, что оргкомитет хотел дать специальный приз Харви Вайнштейну.

1 2 3 ... 12 Никита Михалков рассказал, что он думает о многочисленных обвинениях в сексуальных домогательствах, которые продолжаются в США по сей день

Секс-скандал, разразившийся в США осенью 2017 года и связанный с именем продюсера Харви Вайнштейна, не оставил равнодушными и отечественных представителей кинематографа. Так, Андрей Кончаловский оправдал действия многократного лауреата премии «Оскар». «Глупость все это. Что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда стоял на этом. Мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться», — заявил в одном из интервью российский режиссер. А недавно на эту тему высказался и его брат Никита Михалков.



«Все вместе выглядит как абсолютная порнография. Когда женщина, которая делала это, когда имела товарный вид, а потом, потеряв его, сказала, чтобы о ней вспомнили, это неправильно», — цитирует режиссера ТАСС.



Михалков признался, что оргкомитет ММКФ планировал наградить Вайнштейна.

«Месяца три назад мы хотели вручить приз ММКФ ''За вклад в мировое кино'' Харви Вайнштейну, но испугались. Хотя это логично — у него сто номинаций на ''Оскар''. <...> Но решили, что не стоит», — объяснил Никита Сергеевич. Режиссер признался, что может только позавидовать продюсеру, который, «не обладая внешностью Алена Делона», умудрялся привлекать красивых женщин.

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