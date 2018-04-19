Не так давно 35-летняя Светлана Лобода уехала в США, где собирается родить второго ребенка. На днях певица продемонстрировала свое новое жилище, которая находится на берегу океана.

1 2 3 ... 13 Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам шикарные виды, которыми она наслаждается каждый день

В начале марта этого года Светлана Лобода подтвердила слухи, которые несколько недель ходили в СМИ, и заявила, что действительно станет матерью во второй раз. Правда, имя отца будущего ребенка певица решила скрыть от прессы. Поговаривают, что им является солист известной немецкой группы Rammstein — Тилль Линдеманн. Однако сама артистка предпочитает не комментировать эти домыслы.



Недавно она отправилась в США, чтобы приготовиться к появлению малыша на свет. По информации прессы, рожать Светлана будет в Cedars-Sinai Medical Center. Услугами этого госпиталя пользовались Мадонна, Ким Кардашьян, Бритни Спирс и многие другие знаменитости.



На днях певица решила продемонстрировать своим поклонникам шикарную виллу на берегу океана. Именно там сейчас живет Лобода.

В инстаграм-историях Светлана опубликовала видео, на котором отчетливо видна водная гладь и песчаный пляж. Эти пейзажи, судя по всему, помогают артистке расслабиться, ведь она продолжает трудиться над новым альбомом.

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