Интернет-пользователи часто упрекают Юлию Проскурякову в том, что будучи молодой женщиной она «одевается как бабушка». Певица действительно не всегда может подобрать удачный наряд и, как нам кажется, уже могла бы обратиться к модному профессионалу. Однако 20 апреля выяснилось, что носить стильную одежду артистке мешает... большая грудь.
«Все более-менее симпатичные рубашки хороших брендов созданы только для моделей мальчикового типа без груди... Мой размер одежды 42-44 (S/M) и в плечах и в бедрах и во всех других местах рубашки сидят отлично, но в груди они просто не сходятся», — заявила Юлия в своем микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Юлия призналась, что, пройдясь по магазинам, начала считать свой бюст недостатком. А ведь раньше, по словам певицы, подруги восхищались и завидовали ее красивой и пышной груди.
Размер 42-44???очень смешно!у меня тогда 36!Юля,может хватит строить из себя дюймовочку!твой размер 48-50,никакой 42 и близко не пробегал
Если напяливать на 48размер,рубашку 42,то да она не застегнется....
Решетовой ничего не мешает, потому что пуза не имеет. А грудь там поболе проскурякинской будет.
Размер 42-44???очень смешно!у меня тогда 36!Юля,может хватит строить из себя дюймовочку!твой размер 48-50,никакой 42 и близко не пробегал