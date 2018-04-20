35-летняя Юлия Проскурякова регулярно подвергается критике из-за своих луков на светских мероприятиях. На днях жена Игоря Николаева объяснила, почему испытывает такие трудности с гардеробом.

1 2 3 ... 13 Юлия Проскурякова заявила, что носить стильную одежду ей мешает большой бюст

Интернет-пользователи часто упрекают Юлию Проскурякову в том, что будучи молодой женщиной она «одевается как бабушка». Певица действительно не всегда может подобрать удачный наряд и, как нам кажется, уже могла бы обратиться к модному профессионалу. Однако 20 апреля выяснилось, что носить стильную одежду артистке мешает... большая грудь.



«Все более-менее симпатичные рубашки хороших брендов созданы только для моделей мальчикового типа без груди... Мой размер одежды 42-44 (S/M) и в плечах и в бедрах и во всех других местах рубашки сидят отлично, но в груди они просто не сходятся», — заявила Юлия в своем микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).



Проскурякова к российским дизайнерам, подписанным на ее Инстаграм, и попросила их начать создавать одежду для «женщин с естественным размером груди».

Юлия призналась, что, пройдясь по магазинам, начала считать свой бюст недостатком. А ведь раньше, по словам певицы, подруги восхищались и завидовали ее красивой и пышной груди.

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