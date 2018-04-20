На днях 30-летняя Настя Каменских опубликовала в своем микроблоге фото, на котором позирует без одежды. Однако даже самые преданные поклонники не оценили чересчур откровенный кадр.

1 2 3 ... 14 На новом фото Настя Каменских позирует полностью обнаженной

С тех пор, как Настя Каменских начала борьбу с лишним весом, она стала куда чаще выкладывать снимки в купальниках или нарядах, демонстрирующих ее изменившуюся фигуру. Поначалу фолловеры певицы радовались откровенным кадрам: ставили лайки и писали хвалебные комментарии. Однако в последнее время даже преданные поклонники артистки начали критиковать смелые кадры.

20 марта Настя выложила в Сеть фото, на котором позировала полностью обнаженной. Вряд ли она ожидала, что реакция интернет-пользователей будет настолько негативной.

«Лимит одежды закончился, все продала и себе не осталось?», «Настя,мы и так знаем что ты самая-самая, но это перебор», «Это смотрят дети! Они тоже есть в инстаграме и они тоже ваши фанаты!», «Настя, нужно же думать, что в твоей аудитории не только взрослые, которых ты хочешь вдохновлять, но и дети, которым это видеть нежелательно», «Ты слишком далеко заходишь, Настя», — начали писать певице возмущенные фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены). Впрочем, некоторые интернет-пользователи все же встали на защиту Каменских и заявили, что она имеет право выкладывать в свой микроблог все, что сочтет нужным.

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