В новом выпуске своего влога 29-летняя Агата Муцениеце рассказала о знакомстве со своим 51-летним соведущим Дмитрием Нагиевым. 40-летняя Светлана Зейналова призналась актрисе, что звезда «Физрука» до сих пор на нее обижен.

1 2 3 ... 14 Светлана Зейналова призналась, что Дмитрий Нагиев затаил на нее обиду

В прошлом сезоне соведущей Дмитрия Нагиева в проекте «Голос. Дети» была Светлана Зейналова. Зрителям понравился необычный творческий тандем, однако после окончания сезона стало известно, что коллега актера решила покинуть шоу в связи с второй беременностью. Место Светланы заняла Агата Муцениеце, которая органично вписалась в программу и не оставила равнодушными маленьких участников. В своем новом влоге актриса призналась, что перспектива работать с Нагиевым поначалу ее пугала. «Когда нас представляли друг другу, я просто сказала: ''Агата!'' — и убежала», — вспомнила Муцениеце.

Светлана услышала рассказ Агаты и призналась, что Дмитрий с ней и вовсе больше не разговаривает.

«Я как-то в шутку назвала его ''старым конем'' — в том смысле, что его уже ничем не удивить на телевидении, а он перестал со мной общаться. Потом я попыталась как-то растопить лед, вроде получилось. Но во время съемок, когда мы стояли вместе на сцене, я опять как-то неудачно пошутила — и все. Он еще Юрию Викторовичу на меня жаловался!» — рассказала Зейналова. Что ответил Нагиеву Юрий Аксюта, телеведущая предпочла не раскрывать.

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