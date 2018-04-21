21.04.2018
Нина Дорошина скончалась в возрасте 83 лет. По предварительным данным, у знаменитости были проблемы с сердцем с сердцем.
  • Нина Дорошина
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    Скончалась артистка Нина Дорошина

21 апреля 2018 года не стало всеми любимой Нади из народной комедии «Любовь и голуби». Как сообщает «Пятый канал», Нина Дорошина скончалась утром в собственной квартире на Пресненском валу.

Несколько лет назад артистка перенесла инфаркт, после этого ее здоровье резко ухудшилось. В августе 2017 года у Дорошиной отказали ноги и артистка была вынуждена провести в больнице несколько месяцев.

За день до смерти Нина пожаловалась на боль в сердце и обратилась за медицинской помощью, однако от госпитализации отказалась и заявила, что будет лечиться дома. Она заверила журналистов, что чувствует себя лучше.
О дате и месте проведения прощания с народной артисткой пока не сообщается.  

 Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Нины Дорошиной. Светлая память об артистке навсегда сохранится в сердцах поклонников ее таланта. 

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