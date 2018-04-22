Недавно Мария Шукшина навестила семью Дмитрия Харатьяна в рамках телепередачи «В гости по утрам» на Первом канале. Дмитрий поделился с ведущей радостью за дочь, которая устроила свою личную жизнь в Швеции.

1 2 3 ... 8 Дмитрий Харатьян в эфире телепередачи «В гости по утрам» поделился радостной новостью

У 58-летнего Дмитрия Харатьяна двое детей: 20-летний Иван от супруги Марины Майко и 34-летняя Александра от первого брака с бывшей однокурсницей Мариной Буримовой. Иван учится в университете и живет с родителями, а дочь переехала к любимому человеку за границу. Об этом актер рассказал в эфире программы «В гости по утрам».

«Она уехала в Швецию, у нее жених-иностранец. Будет жить там, и, как я понимаю, собирается завести семью и рожать детей», — поделился артист с ведущей программы.

Харатьян также отметил, что лично знаком с будущим зятем и считает его отличным парнем. Молодой человек Александры работает в строительной компании и имеет квалификацию инструктора по фитнесу.



Когда парень гостил у отца невесты, он даже заставлял все семейство отжиматься по утрам. По словам Дмитрия, избранник дочери не только высокий и красивый, но еще и отлично готовит. «В общем, мы все в него влюбились», — подытожил артист.



К слову, несмотря на то, что Дмитрий Харатьян развелся с мамой Александры еще в 1988 году, с дочерью он поддерживает теплые и дружеские отношения.

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