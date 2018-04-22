Ирина Винер-Усманова, тренер знаменитой гимнастки Риты Мамун, рассказала, на какой жестокий поступок пошла ради того, чтобы мотивировать свою воспитанницу на победу.

1 2 3 ... 8 Недавно состоялась премьера документального фильма о Маргарите Мамун

Ирина Винер-Усманова не скрывает, что иногда не стесняется в выражениях со своими подопечными. Тренер бывает чересчур жесткой, но также может и от души похвалить.



Недавно в рамках фестиваля документального кино «ДОКер» состоялся показ фильма «За пределом» польского режиссера Марты Прус. Лента рассказывает о нелегком пути Маргариты Мамун к олимпийскому золоту в Рио-де-Жанейро.

Один из самых драматичных моментов картины — Винер-Усманова говорит последние напутственные слова Мамун перед решающим выступлением.

«У тебя папа умирает! Покажи это в своем выступлении!» — сказала тренер гимнастке.

После просмотра фильма Ирина призналась, что этот момент она в жизни не повторит. «Мне не представится такой случай, говорить девочке, когда ее отец умирал, чтобы она выступала под веселую танцевальную музыку. Ради того, чтобы он жил. Чтобы она молилась. И она действительно это делала», — цитирует Ирину Виннер-Усманову matchtv.ru.



Отец Маргариты Мамун был тяжело болен — у мужчины обнаружили рак. Когда гимнастка улетала на Олимпиаду, Усмановой сообщили, что Абдулле Аль Мамуну осталось жить 2 дня. Маргарита пробыла на соревнованиях три недели.



Тяжелобольной отец дождался свою чемпионку, подержал в руках ее золотую медаль и скончался на следующий день. Сама гимнастка не знала, что может вернуться и не застать папу в живых.



Маргарита Мамун тяжело переживала смерть отца, однако она очень счастлива, что он дожил до того момента, когда она стала чемпионкой. В 2017 году Маргарита покинула большой спорт. Она вышла замуж за пловца Александра Сухорукова, занимается семьей, рекламными проектами и благотворительностью.

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