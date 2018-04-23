О том, что происходит в личной жизни Дмитрия Нагиева поклонники могут только догадываться. Официально актер был женат один раз — на Алисе Шер, родившей ему сына Кирилла. Однако в СМИ то тут, то там возникают слухи, что звезда «Физрука» живет сразу на две семьи. Недавно журналисты программы «Ты не поверишь!» решили выяснить у самого Дмитрия, есть ли у него возлюбленная. Нагиев сообщил, что его сердце уже занято, но раскрывать подробности наотрез отказался. Тогда репортеры поинтересовались, не планирует ли Кирилл осчастливить своего отца, сделав его дедушкой.
По информации СМИ, Нагиев-младший живет со своей возлюбленной Юлией Мельниковой. В Инстаграме Кирилл предпочитает не публиковать фото избранницы, но, ходят слухи, они вместе уже несколько лет. Куда чаще в микроблоге сына секс-символа появляются снимки из разных путешествий.
Ну то что Нагиев уже дед,ничего удивительного)