28-летний Кирилл Нагиев во многом берет пример со своего отца Дмитрия. Так, молодой человек предпочитает не распространяться о личной жизни. Однако на днях сам актер дал понять, что у его сына есть семья.

1 2 3 ... 14 Дмитрий Нагиев дал понять, что у его сына Кирилла уже есть ребенок

О том, что происходит в личной жизни Дмитрия Нагиева поклонники могут только догадываться. Официально актер был женат один раз — на Алисе Шер, родившей ему сына Кирилла. Однако в СМИ то тут, то там возникают слухи, что звезда «Физрука» живет сразу на две семьи. Недавно журналисты программы «Ты не поверишь!» решили выяснить у самого Дмитрия, есть ли у него возлюбленная. Нагиев сообщил, что его сердце уже занято, но раскрывать подробности наотрез отказался. Тогда репортеры поинтересовались, не планирует ли Кирилл осчастливить своего отца, сделав его дедушкой.

«У вас сын уже взрослый мужчина. Вы внуков, наверное, хотите. Он собирается заводить детей?» — поинтересовался журналист у актера. «А кто вам сказал, что их нет?» — ответил Нагиев.

По информации СМИ, Нагиев-младший живет со своей возлюбленной Юлией Мельниковой. В Инстаграме Кирилл предпочитает не публиковать фото избранницы, но, ходят слухи, они вместе уже несколько лет. Куда чаще в микроблоге сына секс-символа появляются снимки из разных путешествий.

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