В начале сентября 2017 года в официальном Твиттере Кенсингтонского дворца появилось сообщение о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон станут родителями в третий раз. По информации прессы, у герцогини Кембриджской был сильнейший токсикоз, из-за чего старшему внуку королевы Елизаветы II пришлось самому отводить их сына в школу. Однако вскоре Кейт пошла на поправку и даже начала вновь выходить в свет. Журналисты и папарацци внимательно следили за каждым шагом беременной Миддлтон. Ходили слухи, что герцогиня Кембриджская будет рожать в Кенсингтонском дворце, чтобы не привлекать внимания к этому событию.
В официальном Твиттере Кенсингтонского дворца появилось сообщение: «Герцогиня отправилась в больницу на машине из Кенсингтонского дворца. В крыло Линдо больницы Святой Марии она приехала вместе с герцогом Кембриджским».
К слову, ранее принц Уильям намекнул, что у них с женой родится мальчик.
Ну что... С Богом! Чтоб всё прошло хорошо
Ну наконец-то! А то мы, бедные, вторую ночь не спим - ждем!
К чему эти подробности? Родит-напишите. Нам-то что? Монархи враждебного государства рожают.