Долгожданное прибавление в семье 36-летней Кейт Миддлтон и 35-летнего принца Уильяма состоится в самой ближайшее время. Утром 23 апреля стало известно, что герцогиня Кембриджская была доставлена в госпиталь Святой Марии.

В начале сентября 2017 года в официальном Твиттере Кенсингтонского дворца появилось сообщение о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон станут родителями в третий раз. По информации прессы, у герцогини Кембриджской был сильнейший токсикоз, из-за чего старшему внуку королевы Елизаветы II пришлось самому отводить их сына в школу. Однако вскоре Кейт пошла на поправку и даже начала вновь выходить в свет. Журналисты и папарацци внимательно следили за каждым шагом беременной Миддлтон. Ходили слухи, что герцогиня Кембриджская будет рожать в Кенсингтонском дворце, чтобы не привлекать внимания к этому событию.

Утром 23 апреля стало известно, что Кейт доставили в госпиталь Святой Марии, который расположен в лондонском районе Паддингтон.

В официальном Твиттере Кенсингтонского дворца появилось сообщение: «Герцогиня отправилась в больницу на машине из Кенсингтонского дворца. В крыло Линдо больницы Святой Марии она приехала вместе с герцогом Кембриджским».



К слову, ранее принц Уильям намекнул, что у них с женой родится мальчик.

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