Много лет назад Ксения Собчак, которая сейчас позиционирует себя как примерная мать и серьезный общественный деятель, вела достаточно свободный образ жизни. Звезда любила эпатировать публику откровенными нарядами и смелыми выходками.
На днях фотограф Аслан Ахмадов опубликовал на своей странице в Инстаграме кадры из откровенной фотосессии, в которой принимала участие теледива.
Пользователи Сети не сразу поняли, что на снимках в эротическом нижнем белье, да еще и за импровизированной тюремной решеткой, позирует жена Максима Виторгана и экс-кандидат в президенты. Однако фотосессию они оценили по достоинству.
«Объективности ради, ваши работы с кандидатом в президенты мне очень нравятся!», « Как раз под характер самой модели», «Ксению здесь не узнать, просто супер», «Не сразу узнала, очень круто», — комментировали снимки фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Сама Ксения Собчак никак не отреагировала на то, что в Сети появились ее архивные фотографии, напомнившие общественности о бурной молодости звезды.