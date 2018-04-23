Аслан Ахмадов выложил в своем микроблоге архивные снимки Ксении Собчак. Пользователи Сети уже стали забывать, что знаменитость когда-то принимала участие в откровенных фотосессиях.

1 2 3 ... 11 Фотограф Аслан Ахмадов опубликовал на своей странице архивные снимки Ксении Собчак

Много лет назад Ксения Собчак, которая сейчас позиционирует себя как примерная мать и серьезный общественный деятель, вела достаточно свободный образ жизни. Звезда любила эпатировать публику откровенными нарядами и смелыми выходками.



На днях фотограф Аслан Ахмадов опубликовал на своей странице в Инстаграме кадры из откровенной фотосессии, в которой принимала участие теледива.

«Это был далекий 2005 год. Узнаете?» — подписал Ахмадов одну из фотографий.

Пользователи Сети не сразу поняли, что на снимках в эротическом нижнем белье, да еще и за импровизированной тюремной решеткой, позирует жена Максима Виторгана и экс-кандидат в президенты. Однако фотосессию они оценили по достоинству.



«Объективности ради, ваши работы с кандидатом в президенты мне очень нравятся!», « Как раз под характер самой модели», «Ксению здесь не узнать, просто супер», «Не сразу узнала, очень круто», — комментировали снимки фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Сама Ксения Собчак никак не отреагировала на то, что в Сети появились ее архивные фотографии, напомнившие общественности о бурной молодости звезды.

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