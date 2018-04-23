Дочь певицы Славы Александра, которая растет точной копией знаменитой матери, поделилась в своем микроблоге фотографией, на которой позирует топлесс.

1 2 3 ... 12 Александра Морозова опубликовала в Сети снимок, на котором позирует топлесс

Трудно поверить, что старшей дочери певицы Славы уже 19 лет. С каждым годом Александра все больше становится похожа на знаменитую мать. Причем не только внешне, но и по характеру. Дочь артистки, судя по всему, так же любит эпатировать публику, как и сама Слава.



На днях девушка опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографию, на которой позирует практически обнаженной. Фолловеры Александры выразили свое восхищение ее прекрасной фигурой и татуировкой под грудью, которую отчетливо видно на снимке.

«Саша, вы очень красивая и нежная!», «Безумно красивая спина просто прелесть», — осыпали дочь Славы комплиментами подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Некоторые пользователи Сети все же остались недовольны фотографией. Они осудили Славу за то, что певица разрешает дочери размещать столь откровенные снимки.



Слава не раз признавалась в различных интервью, что не ограничивает свободу дочери, потому что доверяет ей. Когда Александре было всего 17, артистка уже разрешила ей жить с молодым человеком и даже сняла для влюбленных квартиру.

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