Трудно поверить, что старшей дочери певицы Славы уже 19 лет. С каждым годом Александра все больше становится похожа на знаменитую мать. Причем не только внешне, но и по характеру. Дочь артистки, судя по всему, так же любит эпатировать публику, как и сама Слава.
На днях девушка опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографию, на которой позирует практически обнаженной. Фолловеры Александры выразили свое восхищение ее прекрасной фигурой и татуировкой под грудью, которую отчетливо видно на снимке.
Некоторые пользователи Сети все же остались недовольны фотографией. Они осудили Славу за то, что певица разрешает дочери размещать столь откровенные снимки.
Слава не раз признавалась в различных интервью, что не ограничивает свободу дочери, потому что доверяет ей. Когда Александре было всего 17, артистка уже разрешила ей жить с молодым человеком и даже сняла для влюбленных квартиру.